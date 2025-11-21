Tchad - Projet Sahel Relance : Lancement d'une mission d’étude conjointe à Séoul pour l’Institut EduSahel

La délégation tchadienne, composée du Secrétaire Général et de l'Inspecteur Général (Point Focal du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique), a entamé des échanges avec les autorités éducatives coréennes.







Au centre des discussions figurent les modalités d’un partenariat stratégique visant à soutenir la mise en place de l’Institut EduSahel, un pôle destiné à renforcer les capacités éducatives dans la région sahélienne.







Les responsables coréens ont partagé leur expertise concernant :



La gouvernance éducative ;

La réforme curriculaire ;

L’innovation pédagogique ;

La formation professionnelle.





Ces domaines constituent des axes majeurs dont le futur institut souhaitera s’inspirer de l’expérience asiatique.







Vision Régionale et Prochaines Étapes

Les délégations mauritanienne et tchadienne ont conjointement souligné l’importance d’un accompagnement durable pour garantir l’impact effectif du projet sur leurs systèmes éducatifs nationaux.







Après cette première étape à Séoul, la mission se rendra à Hanoï afin d’examiner d’autres modèles asiatiques. Le périple s'achèvera à Paris, où seront finalisés certains volets de coopération académique et institutionnelle.







Cette tournée internationale est essentielle pour poser les bases d’un partenariat international solide autour de l’Institut EduSahel, considéré comme un pilier du renouveau éducatif au Sahel.

