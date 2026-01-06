Alwihda Info
TCHAD

Tchad : mobilisation des régies financières, le ministre d’État appelle à plus de performance et de résultats


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Janvier 2026



Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale Tahir Hamid Nguilin, accompagné du secrétaire d’État aux Finances et au Budget, Ali Djadda Kampard, a effectué une visite de terrain au sein des principales régies financières.

La délégation s’est rendue, dans un premier temps, à la direction générale des Douanes, avant de poursuivre la visite à la direction générale des Impôts. Cette démarche s’inscrit dans une volonté affirmée de féliciter les agents pour les efforts consentis, mais surtout de galvaniser les équipes en vue d’une amélioration continue des performances.

À chaque étape, le ministre d’État a échangé avec les responsables et les agents, saluant leur engagement tout en les exhortant à redoubler d’efforts pour atteindre, voire dépasser, les objectifs fixés. Il a insisté sur la nécessité d’une mobilisation accrue des recettes, condition essentielle au financement des politiques publiques et au développement du pays.

Des orientations fermes et claires ont été données, mettant l’accent sur la discipline, la rigueur, la lutte contre les pratiques préjudiciables et l’optimisation des procédures de collecte. Le ministre d’État a rappelé que la performance des régies financières constitue un levier stratégique pour la souveraineté budgétaire et la mise en œuvre des priorités gouvernementales.

Cette visite de terrain traduit la détermination des plus hautes autorités financières à instaurer une culture de résultats, fondée sur la responsabilité, la transparence et l’efficacité au service de l’État.


