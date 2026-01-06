Tchad : transformation numérique, l’ANSICE renforce ses capacités grâce à un don de la Banque mondiale

Le 6 janvier 2026, la Direction générale de ANSICE a accueilli une cérémonie solennelle de réception d’un important lot de matériels informatiques de dernière génération, offert par la Banque mondiale. Le don a été remis par Nassour Bahar Mahamat Itno, coordonnateur du Projet d’Appui à la Transformation Numérique (PATN), assisté de Azadine Mahamat, chargé de communication du projet.



La cérémonie a été présidée par Mlle Nadjma Kebzabo, directrice générale adjointe de l’ANSICE, en présence de plusieurs responsables de l’institution, notamment : Hassan Bolobo Maide, directeur commercial et des relations extérieures (DCRE) ; Younous Korei, directeur de la sécurité du système d’information (DSSI) ; Douga Ahmat Batchiret, directeur des affaires administratives, financières et du matériel (DAAFM) ; Issa Abdel Aziz Danki, chef de service des relations extérieures. Composé d’équipements informatiques modernes, ce don marque une étape importante dans le renforcement des capacités techniques de l’ANSICE.



Dans son allocution, la directrice générale adjointe a exprimé ses sincères remerciements au coordonnateur du PATN, soulignant que ces matériels permettront de déployer rapidement plusieurs projets stratégiques de l’institution. Elle a également rappelé que cette initiative s’inscrit dans la vision du chef de l’État, Mahamat Idriss Deby Itno, visant à renforcer l’écosystème numérique national. Les directeurs techniques et administratifs présents ont salué cette initiative et félicité le PATN pour les efforts consentis.



De son côté, le coordonnateur du PATN a rappelé la complexité des procédures de la Banque mondiale, et s’est réjoui de l’aboutissement de cette opération. Il a annoncé que d’autres lots de matériels, encore plus importants, seront prochainement fournis dans le cadre du projet, tout en appelant à une utilisation optimale de ces équipements pour soutenir la transformation numérique du pays.