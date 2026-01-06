Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : transformation numérique, l’ANSICE renforce ses capacités grâce à un don de la Banque mondiale


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Janvier 2026



Tchad : transformation numérique, l’ANSICE renforce ses capacités grâce à un don de la Banque mondiale
Le 6 janvier 2026, la Direction générale de ANSICE a accueilli une cérémonie solennelle de réception d’un important lot de matériels informatiques de dernière génération, offert par la Banque mondiale. Le don a été remis par Nassour Bahar Mahamat Itno, coordonnateur du Projet d’Appui à la Transformation Numérique (PATN), assisté de Azadine Mahamat, chargé de communication du projet.

La cérémonie a été présidée par Mlle Nadjma Kebzabo, directrice générale adjointe de l’ANSICE, en présence de plusieurs responsables de l’institution, notamment : Hassan Bolobo Maide, directeur commercial et des relations extérieures (DCRE) ; Younous Korei, directeur de la sécurité du système d’information (DSSI) ; Douga Ahmat Batchiret, directeur des affaires administratives, financières et du matériel (DAAFM) ; Issa Abdel Aziz Danki, chef de service des relations extérieures. Composé d’équipements informatiques modernes, ce don marque une étape importante dans le renforcement des capacités techniques de l’ANSICE.

Dans son allocution, la directrice générale adjointe a exprimé ses sincères remerciements au coordonnateur du PATN, soulignant que ces matériels permettront de déployer rapidement plusieurs projets stratégiques de l’institution. Elle a également rappelé que cette initiative s’inscrit dans la vision du chef de l’État, Mahamat Idriss Deby Itno, visant à renforcer l’écosystème numérique national. Les directeurs techniques et administratifs présents ont salué cette initiative et félicité le PATN pour les efforts consentis.

De son côté, le coordonnateur du PATN a rappelé la complexité des procédures de la Banque mondiale, et s’est réjoui de l’aboutissement de cette opération. Il a annoncé que d’autres lots de matériels, encore plus importants, seront prochainement fournis dans le cadre du projet, tout en appelant à une utilisation optimale de ces équipements pour soutenir la transformation numérique du pays.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/01/2026

Tchad : dans le Ouaddaï, plus de deux tonnes de munitions détruites à Chigchiga

Tchad : dans le Ouaddaï, plus de deux tonnes de munitions détruites à Chigchiga

Tchad : le tabagisme gagne dangereusement du terrain chez les mineurs Tchad : le tabagisme gagne dangereusement du terrain chez les mineurs 06/01/2026

Populaires

تشاد: وزيرة العمل الاجتماعي تشيد بمبادرة مجموعة التشاور لإطارات تشاد وتؤكد الالتزام ببناء دولة متضامنة

06/01/2026

Amina Priscille Longoh nommée ambassadrice du Tchad auprès de la France

06/01/2026

​Réélection de Faustin-Archange Touadéra : le président tchadien salue un partenariat stratégique renforcé

06/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter