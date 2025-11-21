Alwihda Info
INTERNATIONAL

L'Émir du Qatar en visite officielle en RDC


Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Novembre 2025



L'Émir du Qatar en visite officielle en RDC
Ce vendredi 21 novembre, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accueilli à l’aéroport international de N’djili, Son Altesse Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l’Émir de l’État du Qatar, en visite officielle, pour la première fois, en République Démocratique du Congo (RDC).

Le Souverain qatari a été chaleureusement accueilli par la délégation congolaise constituée, en plus du Chef de l’État, de la ministre des Affaires étrangères  et des membres de son cabinet.

Son Altesse Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani et le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont rendus à la Cité de l’Union Africaine pour une rencontre bilatérale et la signature de plusieurs accords de coopération entre la RDC et l’État du Qatar.


