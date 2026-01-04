Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
INTERNATIONAL

Stratégie « Éclat de Tonnerre » au Venezuela : Autopsie d'une neutralisation éclair


Alwihda Info | Par - 4 Janvier 2026


Le récit de l'opération menée contre le régime de Nicolás Maduro, tel que relayé par des fuites stratégiques, décrit une intervention d'une efficacité technologique sans précédent. En seulement 15 minutes, l'architecture défensive d'un État a été balayée par une force chirurgicale.


Stratégie « Éclat de Tonnerre » au Venezuela : Autopsie d'une neutralisation éclair


 

L'opération, dont les détails fuitent progressivement dans la presse américaine, repose sur un concept militaire simple mais dévastateur : la paralysie totale. En frappant les centres de commandement, de transport et de défense en une seule vague, le Pentagone a empêché toute forme de riposte organisée.


 


Le tableau de bord de la neutralisation

 

Le plan a ciblé huit infrastructures vitales, chacune choisie pour couper un "bras" spécifique du régime de Maduro.


 

L'extraction chirurgicale : La chute du "Cerveau"


Pendant que les missiles et les drones furtifs traitaient ces cibles, l'action décisive se déroulait au sol. Grâce à une domination informationnelle totale, la CIA et les forces spéciales connaissaient la position exacte de Nicolás Maduro à la seconde près.

 

L'assaut sur la résidence présidentielle n'a pas été une bataille, mais une infiltration silencieuse. Le détail le plus frappant reste la stupéfaction du dirigeant : se réveiller dans un hélicoptère sans avoir eu le temps d'ordonner la moindre résistance est la preuve que, dans le conflit moderne, la vitesse de l'information l'emporte sur le nombre de troupes.




Un message au reste du monde


Cette opération envoie une onde de choc géopolitique bien au-delà des frontières vénézuéliennes. Elle redéfinit la notion de souveraineté :

  1. Technologie contre Nombre : Les armées conventionnelles, même massives, sont vulnérables à la précision satellitaire.
     

  2. Avertissement Global : Washington démontre sa capacité à "éteindre" un État sans engagement terrestre prolongé.
     

  3. Vulnérabilité des Régimes : L'isolement du sommet de l'État par la frappe de la base d'hélicoptères d'Igualota montre que même une garde prétorienne est inutile si elle est immobilisée.



La transition qui s'amorce désormais sous l'égide d'Edmundo González Urrutia devra composer avec ce traumatisme militaire, où un pays entier a été mis "hors tension" en moins de temps qu'il n'en faut pour un discours officiel.


 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
