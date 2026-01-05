Diplomatie Militaire : Le Tchad et l’Égypte renforcent leur axe sécuritaire à N’Djamena

Les enjeux de la coopération Tchad-Égypte

L'Égypte, puissance militaire majeure sur le continent, entretient des relations historiques avec le Tchad. Pour N'Djamena, ce partenariat est stratégique pour plusieurs raisons :





Formation militaire : Accès aux académies militaires égyptiennes de renom pour les officiers tchadiens.



Sécurité régionale : Coordination sur les dossiers libyen et soudanais, zones d'intérêt commun pour les deux pays.



Équipements : Échanges sur les technologies de défense et la logistique.





Le Ministre a souhaité "plein succès" au diplomate militaire égyptien, soulignant que sa présence à N’Djamena sera un levier essentiel pour fluidifier les échanges entre les états-majors des deux pays.

