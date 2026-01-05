Diplomatie Militaire : Le Tchad et l’Égypte renforcent leur axe sécuritaire à N’Djamena

Le renforcement des liens entre N’Djamena et Le Caire franchit une nouvelle étape. Ce lundi, les couloirs du Ministère des Armées ont vibré au rythme de la coopération bilatérale lors de l’audience accordée à M. Ahmat Al-Barbarie, nouvel attaché de défense de la République Arabe d’Égypte au Tchad.
Un premier contact stratégique
Cette audience de présentation marque le début officiel de la mission de M. Al-Barbarie en terre tchadienne. Le Général Issaka Malloua Djamouss et son hôte ont échangé sur les perspectives de collaboration, notamment dans les domaines de la formation, du renseignement et de la lutte contre les menaces asymétriques qui pèsent sur la bande sahélo-saharienne.
Les enjeux de la coopération Tchad-Égypte
L'Égypte, puissance militaire majeure sur le continent, entretient des relations historiques avec le Tchad. Pour N'Djamena, ce partenariat est stratégique pour plusieurs raisons :
-
Formation militaire : Accès aux académies militaires égyptiennes de renom pour les officiers tchadiens.
-
Sécurité régionale : Coordination sur les dossiers libyen et soudanais, zones d'intérêt commun pour les deux pays.
-
Équipements : Échanges sur les technologies de défense et la logistique.
Le Ministre a souhaité "plein succès" au diplomate militaire égyptien, soulignant que sa présence à N’Djamena sera un levier essentiel pour fluidifier les échanges entre les états-majors des deux pays.