Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Venezuela : Le Président Emmanuel Macron salue la « fin de la dictature » et appelle à une transition immédiate


Alwihda Info | Par - 4 Janvier 2026


Quelques heures après l'annonce de la capture de Nicolás Maduro par les forces américaines, le Président français Emmanuel Macron a officiellement réagi ce samedi 3 janvier 2026. Dans une déclaration ferme, il a salué ce qu’il considère comme une libération pour le peuple vénézuélien et a apporté son soutien à l'opposition démocratique.


Venezuela : Le Président Emmanuel Macron salue la « fin de la dictature » et appelle à une transition immédiate



 

C’est par le biais de son compte X (anciennement Twitter) que le chef de l’État français a pris la parole. Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots à l'égard de l'ancien dirigeant vénézuélien, désormais aux mains de la justice américaine après une opération militaire nocturne.




Un constat sans appel sur le régime Maduro


Pour l'Élysée, ce changement de pouvoir est une étape nécessaire. « Le peuple vénézuélien est aujourd’hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s’en réjouir », a écrit le Président. Il a fustigé un régime qui, selon lui, a « confisqué le pouvoir » et « piétiné les libertés fondamentales », portant ainsi une « atteinte grave à la dignité » de ses citoyens.




La reconnaissance d'Edmundo González Urrutia


Au-delà du constat, Emmanuel Macron a tracé la voie de ce qu'il souhaite pour l'avenir de Caracas. La France plaide pour une transition qui soit :

  1. Pacifique : Éviter toute escalade de violence au sol après l'exfiltration.
     

  2. Démocratique : Rendre le pouvoir aux urnes.
     

  3. Respectueuse : Se conformer à la volonté populaire exprimée lors des derniers scrutins.



Le Président français a explicitement désigné Edmundo González Urrutia, élu lors du scrutin contesté de 2024, comme la figure légitime pour assurer cette période de transition « au plus vite ».




Diplomatie et sécurité des ressortissants


Le Président a précisé être en contact étroit avec ses partenaires régionaux (notamment le Brésil et l'Argentine) pour coordonner la réponse internationale. En France, la priorité reste également la sécurité : « La France est pleinement mobilisée et vigilante, notamment pour assurer la sécurité de ses ressortissants en ces heures d’incertitude ».




Une classe politique française divisée


Si le sommet de l'État applaudit l'opération, la prise de position d'Emmanuel Macron suscite de vives critiques au sein de l'opposition française. Plusieurs figures de gauche, dont Jean-Luc Mélenchon, ont dénoncé une « honte » et une « violation du droit international », accusant la France de s'aligner aveuglément sur l'interventionnisme américain.

 

Le quai d'Orsay devrait publier dans les prochaines heures des consignes de voyage actualisées pour les Français présents dans la région, alors que le climat reste particulièrement volatil à Caracas.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/01/2026

Mayo-Kebbi Ouest : Le bitumage Kélo-Pala entre dans sa phase concrète

Mayo-Kebbi Ouest : Le bitumage Kélo-Pala entre dans sa phase concrète

Kanem : Vers une accélération des chantiers hydrauliques sous l'impulsion du Ministre de l'Eau Kanem : Vers une accélération des chantiers hydrauliques sous l'impulsion du Ministre de l'Eau 02/01/2026

Populaires

Ghana : Tension à Paga autour d’un avion de reconnaissance lié à l’armée américaine

03/01/2026

Tchad : Moov Africa clôture sa « MEGA PROMO ALLÔ ALLÔ 2025 » en récompensant ses derniers gagnants

03/01/2026

Moundou Rural : Le Sous-Préfet Haki Rozzi Ali dresse un bilan de réconciliation et fixe le cap pour 2026

03/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter