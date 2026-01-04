Venezuela : Le Président Emmanuel Macron salue la « fin de la dictature » et appelle à une transition immédiate

C’est par le biais de son compte X (anciennement Twitter) que le chef de l’État français a pris la parole. Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots à l'égard de l'ancien dirigeant vénézuélien, désormais aux mains de la justice américaine après une opération militaire nocturne.









Un constat sans appel sur le régime Maduro



Pour l'Élysée, ce changement de pouvoir est une étape nécessaire. « Le peuple vénézuélien est aujourd’hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s’en réjouir », a écrit le Président. Il a fustigé un régime qui, selon lui, a « confisqué le pouvoir » et « piétiné les libertés fondamentales », portant ainsi une « atteinte grave à la dignité » de ses citoyens.









La reconnaissance d'Edmundo González Urrutia



Au-delà du constat, Emmanuel Macron a tracé la voie de ce qu'il souhaite pour l'avenir de Caracas. La France plaide pour une transition qui soit :



Pacifique : Éviter toute escalade de violence au sol après l'exfiltration.

Démocratique : Rendre le pouvoir aux urnes.

Respectueuse : Se conformer à la volonté populaire exprimée lors des derniers scrutins.





Le Président français a explicitement désigné Edmundo González Urrutia, élu lors du scrutin contesté de 2024, comme la figure légitime pour assurer cette période de transition « au plus vite ».









Diplomatie et sécurité des ressortissants



Le Président a précisé être en contact étroit avec ses partenaires régionaux (notamment le Brésil et l'Argentine) pour coordonner la réponse internationale. En France, la priorité reste également la sécurité : « La France est pleinement mobilisée et vigilante, notamment pour assurer la sécurité de ses ressortissants en ces heures d’incertitude ».









Une classe politique française divisée



Si le sommet de l'État applaudit l'opération, la prise de position d'Emmanuel Macron suscite de vives critiques au sein de l'opposition française. Plusieurs figures de gauche, dont Jean-Luc Mélenchon, ont dénoncé une « honte » et une « violation du droit international », accusant la France de s'aligner aveuglément sur l'interventionnisme américain.







Le quai d'Orsay devrait publier dans les prochaines heures des consignes de voyage actualisées pour les Français présents dans la région, alors que le climat reste particulièrement volatil à Caracas.

