TCHAD

Santé publique : Le Ministre Dr Abdelmadjid Abderahim inaugure le nouvel hôpital de district de Tiné


Alwihda Info | Par - 4 Janvier 2026


Après l’étape de Bamina, la délégation ministérielle a mis le cap sur Tiné, chef-lieu du département de Djagaraba. Ce samedi, le Ministre de la Santé publique et de la Prévention a officiellement inauguré l’Hôpital de district, une infrastructure moderne entièrement financée par l’État tchadien.


C’est un ouf de soulagement pour les populations du département de Djagaraba. Le Dr Abdelmadjid Abderahim a procédé à l'inauguration solennelle de l’Hôpital de district de Tiné, une structure de soins de deuxième niveau conçue pour répondre aux besoins croissants de la région.




Une structure moderne et autonome


Entièrement construit et équipé sur fonds propres du Gouvernement tchadien, ce nouvel hôpital se veut un modèle de proximité. Outre les services de soins essentiels (médecine générale, maternité, urgences), le complexe intègre quatre logements destinés au personnel soignant, garantissant ainsi une présence médicale permanente sur le site.




Pour renforcer les capacités d'intervention de l'hôpital, le Ministre a remis officiellement les clés de deux véhicules :

  • Une ambulance neuve dédiée à l'évacuation rapide des patients vers des structures de référence.

  • Un véhicule de supervision pour assurer le suivi technique des activités sanitaires dans la zone.




Un appel à la fréquentation des services de soins


Lors de son allocution, le Ministre a rappelé que cette réalisation s'inscrit dans la vision du Chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, dont la priorité demeure le rapprochement des services sociaux de base des populations.

« La santé constitue l’une des priorités des plus hautes autorités. Cet hôpital a été construit pour vous, il est essentiel que la population le fréquente », a martelé le Dr Abdelmadjid Abderahim.



Le Ministre a insisté sur deux leviers majeurs pour améliorer les indicateurs de santé dans le département :

  1. La vaccination : Un pilier indispensable pour la prévention des maladies infantiles.
     

  2. La santé maternelle : L’invitation pressante aux femmes en âge de procréer à fréquenter les services de santé pour un suivi de grossesse sécurisé.




La reconnaissance des forces vives locales


L'événement a été chaleureusement accueilli par les autorités locales. Le préfet du département de Djagaraba, le Maire de la ville de Tiné ainsi que le Sultan de la localité ont tour à tour exprimé leur profonde gratitude envers le Président de la République.

 

Ils ont salué une politique nationale de santé qui ne laisse aucune localité de côté, tout en s'engageant, aux côtés des leaders communautaires, à sensibiliser les populations sur l'importance du bon usage et de l'entretien de ce nouveau joyau sanitaire.

