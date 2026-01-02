Alwihda Info
TCHAD

Moundou Rural : Le Sous-Préfet Haki Rozzi Ali dresse un bilan de réconciliation et fixe le cap pour 2026


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 3 Janvier 2026


À l'aube de la nouvelle année, le sous-préfet de Moundou rural, Haki Rozzi Ali, a présenté un bilan exhaustif de l'exercice 2025. Entre restauration de l'autorité de l'État et sécurité exemplaire, l'autorité administrative définit l'éducation et la santé comme les piliers de son action pour 2026.


  Pour le sous-préfet, 2025 restera l’année de la réconciliation et du retour de l’autorité légitime. Il a traversé presque tous les 114 villages de sa circonscription, répartis entre les cantons de Bédogo, Kaga et Koutou.

 
« Gouverner efficacement nécessite une connaissance intime de son territoire et de sa population », souligne-t-il. Sa présence sur le terrain a permis de résoudre des conflits parfois anciens, tels que des litiges fonciers et des tensions intercommunautaires. Il cite un exemple marquant : la réconciliation entre un chef de canton et un chef de village après plus de vingt ans de brouille.

 

 

Sur le plan sécuritaire, Haki Rozzi Ali se dit satisfait : « Pas un seul cultivateur assassiné, pas d’habitation incendiée, aucun troupeau volé ». Ce climat de paix, selon lui, repose sur une stratégie de prévention et un dialogue constant avec les chefs traditionnels, tandis qu’un poste de gendarmerie a été installé à Bédogo pour couvrir plus de soixante villages.

 

  En matière de santé, bien que des progrès aient été réalisés, tels que l’inauguration d’un forage à Tayé, l'accès aux soins reste insuffisant. Le sous-préfet note les défis liés à la prise en charge des femmes enceintes et à la vaccination des enfants, particulièrement dans les zones reculées.

 

  L’éducation reste la priorité absolue, alignée avec la vision nationale. Lors d'une visite au collège et lycée de Bédogo, Haki Rozzi Ali a constaté des enseignants engagés mais manquant de ressources. Il s'engage à mobiliser partenaires, ONG et services de l'État pour améliorer les infrastructures éducatives, en mettant également l'accent sur la scolarisation des filles.

 

  Parmi les défis, la réconciliation sociale demeure cruciale dans un contexte de différends anciens. Haki Rozzi Ali souligne aussi le manque de moyens matériels, ce qui complique les interventions sur un vaste territoire. Toutefois, il refuse de laisser ces contraintes devenir des excuses.

 
Pour 2026, les priorités incluent :
  • Renforcer les infrastructures scolaires.
  • Améliorer l’accès aux soins.
  • Continuer le dialogue entre communautés pour préserver la paix acquise.
:

« Ma vision est celle d’une communauté unie, où chaque citoyen vit dans la dignité, la sécurité et l’égalité devant la loi », conclut-il, convaincu que Moundou rural a tous les atouts nécessaires pour un développement harmonieux.


