Le Tchad exprime sa préoccupation face à la situation au Venezuela

Le Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’Étranger, Abdoulaye Sabre Fadoul, s’est entretenu par téléphone avec son homologue vénézuélien, Yván Gil Pinto, ce samedi 03 janvier 2026.



Cet échange entre les deux chefs de la diplomatie a porté sur les dernières évolutions de la situation politique et sécuritaire au Venezuela. À cette occasion, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a informé son homologue tchadien des bombardements dont son pays a été la cible ces derniers jours, ainsi que des opérations ayant conduit à l’exfiltration du président Nicolás Maduro.



Face à cette situation préoccupante, le ministre d’État tchadien a exprimé les vives préoccupations du Gouvernement du Tchad. Il a réaffirmé le ferme attachement du Tchad au respect du droit international, pilier essentiel à l’existence d’un ordre mondial juste et pacifique.



Il a également souligné l’importance de préserver la paix, la stabilité et l’intégrité territoriale du Venezuela, afin d’éviter des souffrances inutiles au peuple frère vénézuélien et toute déstabilisation susceptible d’aggraver la situation régionale.



À l’issue de leurs échanges, les deux ministres ont convenu de maintenir un contact régulier, dans le but de suivre de près l’évolution des événements et de favoriser toute initiative allant dans le sens du dialogue et de la paix.