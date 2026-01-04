Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Le Tchad exprime sa préoccupation face à la situation au Venezuela


Alwihda Info | Par Alwihda - 4 Janvier 2026



Le Tchad exprime sa préoccupation face à la situation au Venezuela
Le Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’Étranger, Abdoulaye Sabre Fadoul, s’est entretenu par téléphone avec son homologue vénézuélien, Yván Gil Pinto, ce samedi 03 janvier 2026.

Cet échange entre les deux chefs de la diplomatie a porté sur les dernières évolutions de la situation politique et sécuritaire au Venezuela. À cette occasion, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a informé son homologue tchadien des bombardements dont son pays a été la cible ces derniers jours, ainsi que des opérations ayant conduit à l’exfiltration du président Nicolás Maduro.

Face à cette situation préoccupante, le ministre d’État tchadien a exprimé les vives préoccupations du Gouvernement du Tchad. Il a réaffirmé le ferme attachement du Tchad au respect du droit international, pilier essentiel à l’existence d’un ordre mondial juste et pacifique.

Il a également souligné l’importance de préserver la paix, la stabilité et l’intégrité territoriale du Venezuela, afin d’éviter des souffrances inutiles au peuple frère vénézuélien et toute déstabilisation susceptible d’aggraver la situation régionale.

À l’issue de leurs échanges, les deux ministres ont convenu de maintenir un contact régulier, dans le but de suivre de près l’évolution des événements et de favoriser toute initiative allant dans le sens du dialogue et de la paix.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/01/2026

Kanem : Vers une accélération des chantiers hydrauliques sous l'impulsion du Ministre de l'Eau

Kanem : Vers une accélération des chantiers hydrauliques sous l'impulsion du Ministre de l'Eau

Vœux 2026 : Le Dr François Batalingaya prône une « résilience partagée » pour le Tchad Vœux 2026 : Le Dr François Batalingaya prône une « résilience partagée » pour le Tchad 02/01/2026

Populaires

Ghana : Tension à Paga autour d’un avion de reconnaissance lié à l’armée américaine

03/01/2026

Tchad : Moov Africa clôture sa « MEGA PROMO ALLÔ ALLÔ 2025 » en récompensant ses derniers gagnants

03/01/2026

Moundou Rural : Le Sous-Préfet Haki Rozzi Ali dresse un bilan de réconciliation et fixe le cap pour 2026

03/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter