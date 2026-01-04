Alwihda Info
Tchad : La CASCIDHO préoccupée par la convocation du directeur de publication du journal Nouvelle TD


Alwihda Info | Par Alwihda - 4 Janvier 2026


​La CASCIDHO (Convention des associations de la société civile pour les droits de l’homme) a exprimé sa vive préoccupation à la suite de la convocation du directeur de publication du journal Nouvelle TD au Commissariat de la Sécurité publique CSP17, situé dans le 9ᵉ arrondissement de N’Djamena.


Selon la CASCIDHO, cette convocation fait suite à une publication du journal en ligne Nouvelle TD dénonçant, à travers des faits rapportés, le comportement jugé malsain d’un agent de police relevant dudit commissariat. L’organisation souligne que cet article s’inscrivait dans une démarche d’interpellation citoyenne, visant à attirer l’attention des autorités sécuritaires sur la nécessité de recadrer les agents véreux dont les agissements portent atteinte à l’image de la Police nationale.

Pour la CASCIDHO, le travail de la presse consiste à informer, alerter et contribuer à l’amélioration de la gouvernance publique, notamment dans le secteur de la sécurité. Elle estime que toute action susceptible d’être perçue comme une pression sur les journalistes constitue une menace pour la liberté de la presse et le droit à l’information.

En conséquence, la CASCIDHO demande au ministre de la Sécurité publique d’annuler la convocation du directeur de publication de Nouvelle TD et appelle les autorités à privilégier des mécanismes de dialogue, de responsabilité et de sanction interne à l’encontre des agents mis en cause, dans le respect des lois de la République.

L’organisation réaffirme enfin son engagement en faveur de la défense des droits humains, de la liberté d’expression et du rôle fondamental des médias dans une société démocratique.


