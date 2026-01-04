Alerte : Moscou sous une attaque massive de drones, l’espace aérien fermé

C'est un dimanche matin sous haute tension pour les habitants de Moscou. Plusieurs vagues de drones ont été signalées en direction de la capitale, déclenchant les systèmes de défense antiaérienne. Selon les premières informations, l'ampleur de l'attaque a poussé les autorités de l'aviation civile à suspendre immédiatement toutes les opérations aériennes.









Les aéroports de la capitale à l'arrêt



Le ciel moscovite est actuellement vide de tout avion civil. Les quatre principaux aéroports — Vnoukovo, Domodedovo, Cheremetievo et Joukovski — sont fermés aux décollages et aux atterrissages jusqu'à nouvel ordre.







Vols déroutés : Des dizaines d'appareils en approche ont reçu l'ordre de se diriger vers des aéroports de déroutement, notamment à Nijni Novgorod, Kazan ou Saint-Pétersbourg.



Passagers bloqués : Des milliers de voyageurs se retrouvent actuellement bloqués dans les terminaux, dans l'attente de consignes de sécurité.







Défense antiaérienne en action



Des explosions ont été entendues dans plusieurs quartiers de la périphérie de Moscou, correspondant vraisemblablement à l'interception de drones par les batteries de défense Pantsir et S-400. Les autorités militaires russes n'ont pas encore communiqué de bilan officiel concernant d'éventuels dégâts au sol ou des victimes.







Le maire de la ville a appelé les résidents à rester calmes et à suivre les instructions des services d'urgence, tandis que le plan « Tapis » (Kover), déclenché en cas de violation de l'espace aérien, reste en vigueur sur l'ensemble de la région.









Un contexte de tension maximale



Cette attaque intervient dans un climat de guerre d'usure qui continue de frapper les infrastructures stratégiques loin de la ligne de front. C'est l'une des perturbations les plus importantes du trafic aérien moscovite observées depuis le début de l'année 2026.

