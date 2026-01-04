Alwihda Info
INTERNATIONAL

Alerte : Moscou sous une attaque massive de drones, l’espace aérien fermé


Alwihda Info | Par - 4 Janvier 2026


La capitale russe est la cible d'une importante attaque de drones ce dimanche 4 janvier 2026. Face à la menace, les autorités ont pris la décision radicale de fermer l'ensemble des aéroports de la zone métropolitaine, paralysant le trafic aérien.


Image : Air Plus Info
Image : Air Plus Info



 

C'est un dimanche matin sous haute tension pour les habitants de Moscou. Plusieurs vagues de drones ont été signalées en direction de la capitale, déclenchant les systèmes de défense antiaérienne. Selon les premières informations, l'ampleur de l'attaque a poussé les autorités de l'aviation civile à suspendre immédiatement toutes les opérations aériennes.




Les aéroports de la capitale à l'arrêt


Le ciel moscovite est actuellement vide de tout avion civil. Les quatre principaux aéroports — Vnoukovo, Domodedovo, Cheremetievo et Joukovski — sont fermés aux décollages et aux atterrissages jusqu'à nouvel ordre.

 

  • Vols déroutés : Des dizaines d'appareils en approche ont reçu l'ordre de se diriger vers des aéroports de déroutement, notamment à Nijni Novgorod, Kazan ou Saint-Pétersbourg.
     

  • Passagers bloqués : Des milliers de voyageurs se retrouvent actuellement bloqués dans les terminaux, dans l'attente de consignes de sécurité.




Défense antiaérienne en action


Des explosions ont été entendues dans plusieurs quartiers de la périphérie de Moscou, correspondant vraisemblablement à l'interception de drones par les batteries de défense Pantsir et S-400. Les autorités militaires russes n'ont pas encore communiqué de bilan officiel concernant d'éventuels dégâts au sol ou des victimes.



Le maire de la ville a appelé les résidents à rester calmes et à suivre les instructions des services d'urgence, tandis que le plan « Tapis » (Kover), déclenché en cas de violation de l'espace aérien, reste en vigueur sur l'ensemble de la région.




Un contexte de tension maximale


Cette attaque intervient dans un climat de guerre d'usure qui continue de frapper les infrastructures stratégiques loin de la ligne de front. C'est l'une des perturbations les plus importantes du trafic aérien moscovite observées depuis le début de l'année 2026.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


