TCHAD

Tchad : Moov Africa clôture sa « MEGA PROMO ALLÔ ALLÔ 2025 » en récompensant ses derniers gagnants


Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 3 Janvier 2026


La compagnie de téléphonie mobile Moov Africa Tchad a procédé, ce mercredi 31 décembre 2025, à la troisième et ultime remise de prix de sa grande promotion annuelle. Cet événement marque la fin d'une campagne de dix mois visant à célébrer la fidélité de ses abonnés.


Le 31 décembre 2025, la compagnie de téléphonie mobile Moov Africa Tchad a organisé une cérémonie pour remettre les prix de la troisième et dernière vague de gagnants de sa grande promotion « MEGA PROMO ALLÔ ALLÔ 2025 ».

 

Une dizaine d’heureux gagnants ont été récompensés avec des prix exceptionnels, parmi lesquels une voiture, des réfrigérateurs, des écrans SMART, des téléphones portables et des kits solaires. Voici un aperçu des gagnants :
  • Mahamat Adoum, résidant à Amsinene, remporte une voiture.
  • Adoum Ousman Brahim, également de N’Djamena, reçoit un kit solaire.
  • D'autres gagnants obtiennent des équipements variés, incluant des écrans SMART, des téléphones portables et des réfrigérateurs.

 

  Pour participer à cette promotion, il suffisait d’acheter un forfait voix à partir de 2000 F CFA via *111# ou le menu Moov Money *800#.

 

  « Nous sommes ici pour le dernier tirage de l’année pour la promo "MEGA PROMO ALLÔ ALLÔ 2025", qui a été lancée le 1er mars et se termine le 31 décembre 2025 », a déclaré Gossenadji Étienne, chef de service de vente de Moov Africa. Le tirage au sort a eu lieu sur une période de trois mois, du 01 octobre 2025 au 31 décembre 2025.

 


Me Manyedebaye Aser, huissier de justice, a rappelé le processus rigoureux de tirage au sort, qui exclut les agents de Moov Africa et les consultants pour garantir l’impartialité. Les gagnants ont été sélectionnés aléatoirement en présence des fans et des internautes, assurant ainsi une transparence totale.

 
« Les lots de gagnants seront disponibles pendant 7 jours selon l’article 7 du règlement intérieur. Passé ce délai, les lots seront remis en jeu. À chaque tirage, un procès-verbal est documenté pour assurer l’équité », a précisé Me Manyedebaye Aser.

 

  À travers cette initiative, Moov Africa Tchad cherche à récompenser la fidélité de ses abonnés tout en encourageant l’utilisation de ses forfaits voix. La promotion « MEGA PROMO ALLÔ ALLÔ 2025 » s’inscrit dans une démarche de valorisation de la clientèle, visant à renforcer l’interaction entre la marque et ses utilisateurs.
 


