Tchad : décès du sous-préfet de Djouna, Ahmat Souleymane, dit Ahmat César

Le sous-préfet de Djouna, Ahmat Souleymane, également connu sous le nom d’Ahmat César, est décédé le lundi 5 janvier 2026 à 11h 00 à N’Djamena. Son décès intervient de suite d'une maladie.



Ahmat Souleymane occupait le poste de sous-préfet de Djouna, dans le département de Bahr-Azoum, province du Salamat. Une fonction qu’il exerçait avec rigueur et engagement. Reconnu pour son professionnalisme et son sens du devoir, il a marqué l’administration territoriale par sa capacité à fédérer et à servir les intérêts de sa circonscription avec dévouement.



Durant sa carrière, il s’est illustré par une gestion attentive des affaires locales et une collaboration étroite avec les autorités administratives et les populations. Son approche pragmatique, et son attachement aux valeurs du service public, ont été salués par ses collègues et les habitants de la région.



Au-delà de ses fonctions officielles, Ahmat Souleymane était également une figure respectée dans sa sphère familiale et sociale. Il laisse derrière lui le souvenir d’un homme intègre, apprécié pour sa discrétion, sa disponibilité et son sens de l’écoute.



La disparition d’Ahmat César représente une perte significative pour l’administration locale et pour tous ceux qui ont travaillé à ses côtés. Ses proches, collègues et les habitants de Djouna lui rendent hommage et saluent son parcours.