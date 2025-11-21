Veuillez trouver ci-dessous en pièce jointe, la version complète en format PDF de l'Avis d'Appel d'Offres du Projet PAAET.
Tchad : Avis d'Appel d'Offres pour Fournitures de Kits Solaires Domestiques (Projet PAAET)
Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Novembre 2025
La République du Tchad a reçu un financement de Banque Mondiale pour financer le Projet d’Accroissement de l’Accès à l’Energie au Tchad (PAAET), et a l’intention d’utiliser une partie de ce Don pour effectuer des paiements au titre de Commandes qui peuvent être attribuées en vertu des Accords-Cadres (AC) pour à la fourniture et distribution des Kits Solaires Domestiques (kits SHS) en quatre lots et Services Connexes conclus à l’issue d’une Procédure Primaire de Passation de Marché. Pour ces Marchés, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de décaissement par Paiement direct, comme définie dans les Directives de la Banque Mondiale applicables aux Décaissements dans le cadre de Financements de Projets d’Investissement, sauf pour les paiements pour lesquels le marché prévoit l’utilisation d’une lettre de crédit.
