Cameroun - Garoua : La "Cité de la Bénoué" plongée dans le noir par des vandales de câbles électriques

Le constat est amer pour les populations de Garoua. Depuis plusieurs nuits, des secteurs stratégiques de la ville sont plongés dans une obscurité totale. En cause : un réseau de vandales qui s'attaque aux câbles électriques souterrains pour en extraire les métaux, ignorant les conséquences dramatiques pour la collectivité.
Cartographie des zones sinistrées
Les services techniques de la mairie et les riverains ont identifié plusieurs axes critiques désormais privés de lumière :
-
Axe Carrefour Semil — Carrefour Conteneur
-
Carrefour Lawane Plateau — Carrefour Aéroport
-
Secteur Carrefour Hôtel Le Ribadou — Carrefour Cicam (où un court-circuit majeur a été constaté)
-
Liaison Carrefour Semil — Hysacam — Carrefour Cicam
Une menace directe pour la sécurité publique
L'absence d'éclairage n'est pas qu'un désagrément visuel. Le maire de la ville, Goura Beladji, souligne l'urgence de la situation : l'obscurité favorise la recrudescence des agressions nocturnes et multiplie les risques d'accidents de la circulation sur des axes normalement très fréquentés.
De plus, ces actes criminels représentent un gouffre financier. Chaque réparation coûte des millions de francs CFA à la commune, des fonds qui devraient initialement être alloués à d'autres projets de développement urbain ou à l'entretien des routes.
L'appel à la résistance citoyenne du Maire Goura Beladji
Face à cette "asphyxie" de la ville, le Maire de Garoua appelle à une mobilisation générale :
« Le respect du bien public est essentiel. Nous appelons les populations à une vigilance accrue et à dénoncer systématiquement tout mouvement suspect à proximité des armoires ou des regards électriques. »
Comment réagir ? La Communauté Urbaine de Garoua (CUG) invite les résidents à signaler toute panne ou acte de vandalisme directement auprès des services techniques ou du commissariat le plus proche.