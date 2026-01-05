Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun - Garoua : La "Cité de la Bénoué" plongée dans le noir par des vandales de câbles électriques


Alwihda Info | Par - 5 Janvier 2026


Une vague de sabotages sans précédent frappe les installations électriques de la capitale régionale du Nord. Le vol systématique de câbles souterrains paralyse l'éclairage public sur plusieurs axes majeurs, exacerbant l'insécurité et pesant lourdement sur les finances de la Communauté Urbaine.


Le constat est amer pour les populations de Garoua. Depuis plusieurs nuits, des secteurs stratégiques de la ville sont plongés dans une obscurité totale. En cause : un réseau de vandales qui s'attaque aux câbles électriques souterrains pour en extraire les métaux, ignorant les conséquences dramatiques pour la collectivité.

Cartographie des zones sinistrées

 

Les services techniques de la mairie et les riverains ont identifié plusieurs axes critiques désormais privés de lumière :
 

  • Axe Carrefour Semil — Carrefour Conteneur
     

  • Carrefour Lawane Plateau — Carrefour Aéroport
     

  • Secteur Carrefour Hôtel Le Ribadou — Carrefour Cicam (où un court-circuit majeur a été constaté)
     

  • Liaison Carrefour Semil — Hysacam — Carrefour Cicam


Une menace directe pour la sécurité publique


L'absence d'éclairage n'est pas qu'un désagrément visuel. Le maire de la ville, Goura Beladji, souligne l'urgence de la situation : l'obscurité favorise la recrudescence des agressions nocturnes et multiplie les risques d'accidents de la circulation sur des axes normalement très fréquentés.




De plus, ces actes criminels représentent un gouffre financier. Chaque réparation coûte des millions de francs CFA à la commune, des fonds qui devraient initialement être alloués à d'autres projets de développement urbain ou à l'entretien des routes.






L'appel à la résistance citoyenne du Maire Goura Beladji




Face à cette "asphyxie" de la ville, le Maire de Garoua appelle à une mobilisation générale :

« Le respect du bien public est essentiel. Nous appelons les populations à une vigilance accrue et à dénoncer systématiquement tout mouvement suspect à proximité des armoires ou des regards électriques. »



Comment réagir ? La Communauté Urbaine de Garoua (CUG) invite les résidents à signaler toute panne ou acte de vandalisme directement auprès des services techniques ou du commissariat le plus proche.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


