Cameroun - Garoua : La "Cité de la Bénoué" plongée dans le noir par des vandales de câbles électriques

Une menace directe pour la sécurité publique



L'absence d'éclairage n'est pas qu'un désagrément visuel. Le maire de la ville, Goura Beladji, souligne l'urgence de la situation : l'obscurité favorise la recrudescence des agressions nocturnes et multiplie les risques d'accidents de la circulation sur des axes normalement très fréquentés.









De plus, ces actes criminels représentent un gouffre financier. Chaque réparation coûte des millions de francs CFA à la commune, des fonds qui devraient initialement être alloués à d'autres projets de développement urbain ou à l'entretien des routes.













L'appel à la résistance citoyenne du Maire Goura Beladji







Face à cette "asphyxie" de la ville, le Maire de Garoua appelle à une mobilisation générale :



« Le respect du bien public est essentiel. Nous appelons les populations à une vigilance accrue et à dénoncer systématiquement tout mouvement suspect à proximité des armoires ou des regards électriques. »







Comment réagir ? La Communauté Urbaine de Garoua (CUG) invite les résidents à signaler toute panne ou acte de vandalisme directement auprès des services techniques ou du commissariat le plus proche.

