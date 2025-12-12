Tchad : Avis de recrutement – 5 postes clés au sein de l’UGP du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention

Une opportunité professionnelle de haut niveau
Ce recrutement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de projets stratégiques à fort impact dans les domaines de la lutte contre la tuberculose (TB), le VIH/SIDA, le paludisme, la vaccination et le renforcement du système de santé en République du Tchad.
Les profils retenus rejoindront une équipe multidisciplinaire engagée dans la gestion, la coordination et le suivi de programmes de santé publique d’envergure nationale, soutenus par des partenaires techniques et financiers internationaux.
Postes à pourvoir et modalités de candidature
Les cinq postes concernés sont les suivants :
-
Un (1) Coordonnateur de l’UGP ;
-
Un (1) Responsable Administratif et Financier Senior ;
-
Un (1) Responsable des Achats et de la Logistique ;
-
Un (1) Responsable Programmation et Suivi-Évaluation ; et
-
Un (1) Responsable Audit Interne.
📍 Conditions générales :
-
Pays bénéficiaire : République du Tchad
-
Candidature ouverte exclusivement aux candidats nationaux
-
Niveau d’enregistrement requis : Registration at Level 1
-
Date de publication : 1er décembre 2025
⏰ Date limite de candidature :
📌 Dimanche 14 décembre 2025 à 23h59 (heure de N’Djamena)
📄 Modalités de candidature :
Les candidats intéressés sont invités à :
-
Télécharger les Termes de Référence (TDR) et les instructions de candidature intitulés
« TDR et Instructions Candidature – Recrutement UGP MSPP », disponibles dans la section documents de l’annonce accessible sur ce lien ;
-
Soumettre leur candidature exclusivement via la plateforme SurveyMonkey, dont le lien est communiqué dans les TDR.
⚠️ Aucune candidature transmise par un autre canal ne sera prise en compte.
Ce processus de recrutement constitue une opportunité exceptionnelle pour les professionnels tchadiens qualifiés de contribuer activement au renforcement du système de santé national et à l’amélioration durable de l’accès aux soins pour les populations.