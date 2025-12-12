Tchad : Avis de recrutement – 5 postes clés au sein de l’UGP du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de projets stratégiques à fort impact dans les domaines de la lutte contre la tuberculose (TB), le VIH/SIDA, le paludisme, la vaccination et le renforcement du système de santé en République du Tchad.



Les profils retenus rejoindront une équipe multidisciplinaire engagée dans la gestion, la coordination et le suivi de programmes de santé publique d’envergure nationale, soutenus par des partenaires techniques et financiers internationaux.