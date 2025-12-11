Tchad : atelier de formation des journalistes sur le traitement de l’information judiciaire

L’Union des Journalistes Tchadiens (UJT), en collaboration avec l’École Nationale de Formation Judiciaire (ENFJ), a clôturé hier l'atelier de formation à l’intention des journalistes sur le traitement de l’information judiciaire, sous le thème : « Comprendre la justice tchadienne et traiter professionnellement l’information judiciaire », dans les locaux de l’ENFJ à N’Djamena.



Cette formation concerne essentiellement les responsables de rédaction des médias de la capitale. Pour sa part, le président de l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT), Abbas Mamoude Tahir a rappelé le principe d’une meilleure compréhension des systèmes judiciaires. Bien plus, l'information judiciaire est importante pour produire des émissions et reportages dans le domaine judiciaire.



Car au-delà de cette formation, les journalistes ont une responsabilité, une mission, pour une confiance entre la citoyen et la justice, pour protéger le droit des justiciables et contribuer à la consolidation de l'État de droit. L’Union des Journalistes Tchadiens (UJT) demeure résolument engagée dans la voie de la formation, du renforcement des capacités et de la professionnellement de la presse tchadienne. Cette formation n’est pas un aboutissement, mais c’est un début.



Il est désormais question de travailler avec certains partenaires notamment, l’École Nationale de Formation Judiciaire (ENFJ) et le ministère de la Justice, pour assurer la continuité de ce programme, et élargir d'autres domaines spécifiques. Pour sa part, le directeur général de l’ENFJ, Senoussi Mahamat Ali, souligne que cette formation va permettre de mettre en lumière, à l'effet de reproduire dans le plus grand professionnalisme, les faits juridiques et judiciaires.



En effet, les termes juridiques ne sont pas faciles, ils sont plus complexes parce qu’il faut faire l'application dans la pratique judiciaire. Cela rend les fonctions de journaliste, beaucoup plus complexes. Cette formation est donc importante pour faire comprendre et de lire, les différents actes et comprendre les différentes procédures.