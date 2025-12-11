Tchad : à N’Djamena, une société défigurée par la méchanceté

La vie quotidienne reflète une inquiétante perte de lien social à N’Djamena. Dans les marchés, les quartiers et même au sein des familles, l’indifférence et l’hostilité semblent prendre le pas sur la solidarité qui faisait autrefois la force de la ville.



Rumeurs, jalousies et petits abus de pouvoir deviennent des armes invisibles qui fragilisent les interactions humaines. Cette montée de la méchanceté n’est pas un simple hasard. Le chômage, les inégalités et le manque de perspectives transforment la frustration en agressivité sociale.



Les jeunes, souvent marginalisés, reproduisent ce cercle vicieux, rendant les conflits quotidiens quasi inévitables. Dans ce contexte, la confiance entre voisins et au sein des communautés s’effrite, laissant place à la méfiance et à l’isolement. Malgré ce constat sombre, N’Djamena n’est pas irrémédiablement condamnée.



Des associations, des projets éducatifs et culturels tentent de restaurer le lien social, et de créer des espaces d’échange et de créativité. Ces initiatives, bien que peu visibles, offrent une alternative à la méchanceté ambiante et montrent que la solidarité peut renaître, même dans un contexte difficile.



Redonner à N’Djamena son humanité exige un effort collectif. Promouvoir le dialogue, soutenir les initiatives citoyennes et cultiver le respect et la bienveillance au quotidien, sont les clés pour inverser la tendance. La capitale peut retrouver sa vitalité et sa chaleur humaine, à condition que chaque citoyen décide de résister à l’indifférence, et à la méchanceté qui la défigurent.