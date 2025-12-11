Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Cotontchad SN accueille 50 stagiaires dans le cadre du programme PADE


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 11 Décembre 2025



Tchad : Cotontchad SN accueille 50 stagiaires dans le cadre du programme PADE
Le directeur des Opérations de la Cotontchad SN a présidé ce 11 décembre 2025 à Moundou, la cérémonie d’accueil de 50 stagiaires dans le cadre du Programme d’Appui aux Diplômés sans Expérience (PADE). Cet événement s’inscrit dans le partenariat entre la Cotontchad SN et l’ONAPE.

Cette cérémonie a pour objectif de présenter les enjeux et les perspectives de ce partenariat, tout en encourageant les stagiaires dans leur parcours professionnel. Le directeur des Ressources Humaines de la Cotontchad SN, Djoupsouma Malloum a souligné que son institution dispose de cadres passionnés, engagés et motivés, prêts à accompagner les stagiaires dans leur parcours professionnel, en mettant à disposition leur savoir-faire et leurs connaissances.

Le chef d'antenne de l'ONAPE de Moundou, Moubarack Amir Hassane lors de son allocution, a rappelé que le programme PADE permet d'intégrer le monde du travail à travers un stage. Il est un mécanisme qui vise à réduire le chômage, à renforcer les compétences et à faciliter l'accès à l'emploi des jeunes Tchadiens.

Dans son discours, le directeur des Opérations de la Cotontchad SN, Pascal Mathieu, a déclaré que les stages proposés au sein de Cotontchad SN ont pour objectif principal d'évaluer les compétences des stagiaires. Ce qui permet de renforcer les capacités de la société en intégrant de nouveaux talents prometteurs.

Il a encouragé tous les candidats à s'investir pleinement durant cette période de stage car, les compétences acquises et les expériences vécues seront déterminantes pour leur avenir professionnel.


