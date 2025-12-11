Alwihda Info
TCHAD

Tchad : l'ambassadeur Ahmad Makaïla nommé représentant permanent auprès de la Confédération Suisse/Genève


Alwihda Info | Par Alwihda - 11 Décembre 2025


Par Décret N° 3008/PR/PM/MAEIATE/2025 du 10 décembre 2025, Monsieur AHMAD MAKAILA est nommé Ambassadeur, Représentant Permanent du Tchad auprès de la Confédération Suisse/Genève.


Ahmad Makaïla est l'actuel ambassadeur du Tchad à Paris.


