Tchad : l'ambassadeur Ahmad Makaïla nommé représentant permanent auprès de la Confédération Suisse/Genève
Alwihda Info | Par Alwihda - 11 Décembre 2025
Par Décret N° 3008/PR/PM/MAEIATE/2025 du 10 décembre 2025, Monsieur AHMAD MAKAILA est nommé Ambassadeur, Représentant Permanent du Tchad auprès de la Confédération Suisse/Genève.
