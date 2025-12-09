Tchad : place mortuaire, quand les jeunes filles redéfinissent la vie sociale à N’Djamena

La vie sociale des jeunes connaît de profondes transformations à N’Djamena.



La Place mortuaire est devenue un lieu de rencontre privilégié, où de plus en plus de jeunes filles viennent passer du temps avec leurs amis ou leurs copains. Ce phénomène, à la fois observé et commenté, reflète les nouvelles aspirations d’une jeunesse en quête de liberté et d’autonomie.



La Place mortuaire s’impose comme l’un des points de rencontre les plus fréquentés par les jeunes de la capitale. En fin de journée et pendant les week-ends, le nombre de jeunes filles présentes augmente de manière notable. Elles viennent discuter, se détendre ou partager des moments avec leurs copains, dans un espace où modernité et sociabilité urbaine se rencontrent. Pour certains parents et habitants, la Place Mortuaire représente un lieu de liberté, permettant aux adolescents de socialiser en dehors du cadre familial.



D’autres s’inquiètent des risques liés à ces rencontres, estimant que certaines situations pourraient être prématurées ou inappropriées. Plusieurs jeunes filles rencontrées sur place expliquent que l’objectif principal reste de profiter d’un moment de détente, loin des pressions familiales ou scolaires.



Amina, 18 ans, confie : « On vient juste pour parler, marcher un peu, prendre de l’air. Oui, je sors parfois avec mon copain ici, mais ce n’est rien de mauvais. On veut juste être tranquilles. » Une autre adolescente ajoute : « À la maison, on ne peut pas toujours discuter librement. Ici, je retrouve mes amies et mon petit ami. On fait attention, on ne veut pas créer des problèmes. »



Certaines résidentes du quartier observent et comprennent cette tendance tout en restant vigilantes. Hadjara, habitante de Dinguessou, explique : « Moi-même je vois souvent les jeunes filles venir ici avec leurs copains. Ce n’est pas nouveau. Ce qui compte, c’est qu’elles soient conscientes des dangers et qu’elles sachent se respecter. »



La Place Mortuaire symbolise aujourd’hui la vie urbaine et les nouvelles aspirations des jeunes à N’Djamena. Elle est un espace où les adolescents peuvent s’exprimer, se libérer et construire leurs relations, parfois en décalage avec les attentes familiales traditionnelles. Entre le besoin de liberté des jeunes et les préoccupations des parents, le défi reste de trouver un équilibre entre encadrement, sécurité et autonomie.



La Place Mortuaire illustre parfaitement cette dynamique, rappelant que permettre aux adolescents de profiter de leur jeunesse, tout en prévenant les dérives est un enjeu majeur pour la société tchadienne.