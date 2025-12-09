Alwihda Info
TCHAD

Tchad : la CRET organise un café citoyen


Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 9 Décembre 2025



Tchad : la CRET organise un café citoyen
La Coalition pour les Réformes Électorales au Tchad (CRET), en accompagnement avec l'Institut électoral, et l'appui financier de l'Union européenne, ont organisé un café citoyen placé sous le thème : « pertinence des réformes électorales », ce 9 décembre 2025.

Pour la coordinatrice du centre Africain Marcous Gisèle, les réformes électorales ne sont jamais de simples actes technique, elles sont profondément politiques, sociales et citoyennes. Elles interrogent la manière dont nous choisissons nos dirigeants, dont nous garantissons la représentativité de toutes les composantes de la nation, et dont nous assurons la crédibilité des processus qui fondent la légitimité du pouvoir.

Elles touchent au cœur du pacte républicain : la confiance entre l'État et les citoyens, entre institutions et le peuple souverain. Selon elle, aucun système électoral n'est figé car les sociétés évoluent, les aspirations changent, les réalités socio-politiques se transforment et il revient à la nation d'adopter en ses règles pour répondre aux défis Ainsi, reformer, c'est corriger les insuffisances, identifier, prévenir les crises potentielles, renforcer la participation, garantir l'égalité des chances entre candidats et consolider la stabilité politique.

Chargée de programme EISA, Issete Grâce a affirmé que ce café citoyen, vise à offrir un espace d'expression, d'analyse et de propositions à un moment où notre pays s'engage dans une réflexion profonde sur l'avenir de ses institutions, et de son système électoral.

Elle a souligné que la mise en place de la Coalition pour les Réformes Électorales au Tchad marque une étape essentielle pour répondre à ces défis qui sont entre autres, le cadre juridique, technique et logistique, une confiance encore fragile envers certaines institutions et une participation citoyenne, notamment celle des jeunes en deçà de son potentiel.

Mais pour que les réformes soient pertinentes, elles doivent être comprises, discutées et appropriées par les citoyens en particulier les jeunes. EISA-Tchad réaffirme son engagement à accompagner les organisations nationales, les jeunes et toutes les forces vives de la société dans la construction d'un environnement électoral plus solide, plus inclusif et plus transparent.


