TCHAD

Tchad : assistance aux foyers des familles sinistrées de Sarh


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 9 Décembre 2025



A Sarh, plusieurs quartiers riverains avaient été durement touchés ces derniers mois par la montée des eaux du fleuve Barh-Koh, provoquée par la saison pluvieuse.

Face à cette situation qui a plongé de nombreuses familles dans la détresse, le chef traditionnel de Sarh Urbain, Sa Majesté Mahamat Moussa Bézo a apporté ce mardi 09 décembre 2025 une assistance aux foyers des sinistrés.

La cérémonie de distribution de kits de vivres et non-vivres s’est tenu au Palais de la chefferie traditionnelle de Sarh, où plus de 200 familles issues des quartiers Kamati, Kissimi, Maïngara Residentiel, Maïngara III, Maroc, Jardin et Kemkian ont reçu des vivres et des non-vivres.

Sa Majesté Mahamat Moussa Bézo IV a rappelé que cette aide, aussi simple soit-elle, se veut un signe de solidarité envers ceux qui traversent une période difficile : « Ce geste est peut-être minime, mais il peut apporter un peu de réconfort à ces familles éprouvées par les eaux durant la saison pluvieuse. La solidarité reste notre force dans ces moments de detresse », a-t-il souligné.

Les familles sinistrées ont exprimé leur profonde gratitude envers le chef traditionnel et toutes les bonnes volontés qui, à travers cet acte humanitaire, leur ont apporté espoir et réconfort en ces temps difficiles.


