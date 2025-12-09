Afrique : porter ses volumes d'affacturage à 240 milliards d'euros pour soutenir la transformation (Afreximbank)

Le financement de l’affacturage et de la chaîne d'approvisionnement (SCF), selon Afreximbank, est essentiel pour réduire le déficit de financement des petites et moyennes entreprises (PME) africaines et pour construire des chaînes de valeur résilientes en Afrique.



S'exprimant lors de l'atelier annuel sur l'affacturage organisé par Afreximbank à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Mme Kanayo Awani, vice-présidente exécutive d’Afreximbank, chargée du commerce intra-africain et du développement des exportations et membre du comité exécutif de FCI, a fait remarquer que, bien que les volumes d'affacturage en Afrique aient plus que doublé ces dernières années, passant de 21,6 milliards d'euros en 2017 à 50 milliards d'euros en 2024, et que près de 200 sociétés d'affacturage opèrent désormais sur le continent, l'activité actuelle reste encore bien en deçà du potentiel de transformation de l'Afrique.



Elle a déclaré : « Bien que les PME représentent plus de 90 % des entreprises africaines et plus de 60 % de l'emploi et du PIB, elles continuent de faire face à un déficit de financement estimé à 300 milliards de dollars US par an ». « Pour stimuler la croissance tirée par les PME, l'Afrique doit porter le volume d'affacturage à au moins 240 milliards d'euros, soit environ 10 % du PIB du continent.



Pour y parvenir, il faudra augmenter les financements, approfondir les réformes juridiques, développer la formation et établir des partenariats industriels solides », a-t-elle ajouté. Pour sa part, Neal Harm, Secrétaire général de FCI, a déclaré que l'affacturage et le financement de la chaîne d'approvisionnement sont essentiels pour stimuler la croissance des PME en Afrique.



Il a appelé à des solutions pratiques, à des partenariats solides et à une action collaborative afin de transformer les discussions d'aujourd'hui en transactions de demain. Représentant Jean-Claude Kassi Brou, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), M. Charlie Dingui, conseiller spécial du directeur national, a souligné l'importance du financement des PME pour stimuler le développement socio-économique dans les États membres de l'UEMOA.



« En permettant aux entreprises de convertir leurs créances en liquidités immédiates, l'affacturage améliore la trésorerie et stimule la croissance, en particulier dans les environnements caractérisés par de longs délais de paiement et des difficultés de recouvrement », a expliqué M. Dingui. La Côte d'Ivoire offre une opportunité significative de stimuler son développement économique en développant son marché de l'affacturage.



Le secteur de l'affacturage et du financement de la chaîne d'approvisionnement du pays est estimé à un potentiel de 5 milliards de dollars US, une perspective remarquable dans une économie où le secteur du cacao à lui seul fait vivre des millions de personnes.



Pourtant, seules 12 % des PME sollicitent actuellement des fonds de roulement auprès d'institutions financières formelles, préférant s'appuyer sur des sources informelles, en grande partie en raison des coûts de financement élevés, du risque perçu lié aux PME, des conditions de prêt strictes et de la lenteur des processus d'approbation.