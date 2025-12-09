Guinée : nouveau moteur de la transformation numérique en Afrique de l'Ouest

La République de Guinée a franchi un cap décisif dans son positionnement comme puissance numérique régionale.



En accueillant le Transform Africa Summit 2025, le premier pays francophone à recevoir cet événement continental majeur depuis sa création en 2013, la Guinée a confirmé l'émergence de Conakry comme nouveau pôle d'innovation numérique en Afrique de l'Ouest.



Les chiffres battent tous les records : plus de 7 000 participants venus de 79 pays, dont 47 ministres, 1 552 représentants gouvernementaux, 584 dirigeants d'entreprises, plus de 590 start-ups, et 14 protocoles d'accord signés. Jamais dans l'histoire du Transform Africa Summit une telle mobilisation n'avait été atteinte.



Cette affluence sans précédent témoigne de la confiance internationale dans la capacité de la Guinée à porter les grands défis de la transformation numérique africaine. « Le progrès numérique de la Guinée résulte de choix faits avec clarté et conviction sous le leadership du Président Mamadi Doumbouya », a déclaré Rose Pola Pricemou, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique de la République de Guinée.



« Nos avancées en matière d'infrastructure, de gouvernance des données et de services publics numériques reflètent une direction nationale cohérente, fermement alignée sur l'avenir technologique de l'Afrique. La reconnaissance que la Guinée a reçue montre que notre pays est prêt à contribuer à grande échelle à la transformation numérique du continent. »



Cette reconnaissance s'appuie sur des réalisations concrètes qui redessinent le paysage numérique ouest-africain. La Guinée a déployé un réseau de fibre optique national de 12 000 kilomètres, multipliant par quatre la capacité de son backbone de 50 à 200 gigabits, avec des interconnexions vers le Mali, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, et des projets en cours vers le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau.



Au-delà des infrastructures, la Guinée développe un écosystème d'innovation complet, incluant un centre de données national Tier III et un réseau en expansion de hubs numériques, six opérationnels, vingt autres prévus d'ici 2026.



Ces initiatives s'appuient sur des plateformes comme TELEMO, la plateforme numérique nationale pour les marchés publics et les services administratifs, qui améliorent la transparence et l'efficacité de la gouvernance et s'alignent sur la vision Simandou 2040 plaçant la technologie au cœur de la diversification économique et du développement des compétences.