Tchad : déclaration du président de la CNDH à l'occasion du 77e anniversaire des Droits de l'Homme

À l’occasion du 77ème anniversaire de l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), le président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), Belngar Larmé Jacques, a fait une déclaration marquante qui appelle à une réflexion profonde sur les droits humains. Cette communication a eu lieu ce mardi 9 décembre 2025 dans les locaux de la CNDH.



Dans son luminaire, Belngar Larmé Jacques a souligné l'importance de cette date, rappelant qu'elle doit inspirer des actions quotidiennes en faveur du respect des droits humains. « Cette journée est gravée dans toutes les mémoires et doit nous rappeler nos responsabilités envers la dignité humaine », a-t-il déclaré. Le président de la CNDH a rappelé que la DUDH, adoptée par les Nations Unies en 1948, trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, établit que la dignité humaine est un droit inhérent à chaque individu, indépendamment de son âge, sexe, origine, croyance ou condition sociale.



Belngar Larmé Jacques a également évoqué le thème de cette année, « Les droits de l'Homme, nos essentiels de tous les jours », qui souligne l’urgence de promouvoir et de protéger ces droits. Il a affirmé que le Tchad s’est toujours engagé à respecter ses obligations internationales en matière de droits humains, en signant et ratifiant divers traités et accords.



Le président de la CNDH a mis en lumière plusieurs défis persistants, tels que la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, la lutte contre les inégalités et la corruption, la prévention des violations des droits humains en période de tensions sociales ou politiques, la cohabitation pacifique face aux conflits intercommunautaires et le respect des libertés fondamentales, notamment d’opinion, d’expression, d’association et de réunion.



Il a également dénoncé les violations graves des droits humains, telles que la traite des personnes, les arrestations arbitraires et les traitements cruels. Belngar Larmé Jacques a réaffirmé l’engagement de la CNDH à promouvoir et protéger les droits de l'Homme de manière indépendante et impartiale. Il a précisé que l'institution poursuit sa mission de veille, d'investigation, de plaidoyer et d'éducation pour garantir à chaque Tchadien la pleine jouissance de ses droits et libertés fondamentaux.



Enfin, il a appelé les autorités publiques à renforcer leurs efforts pour créer un cadre légal et institutionnel favorable au respect des droits humains. Il a exhorté les forces de défense et de sécurité à faire preuve de professionnalisme, la société civile et les médias à continuer leur rôle de sensibilisation, et la jeunesse à s’engager pour une culture de paix et de tolérance.



« La promotion et la protection des droits humains ne sont pas l'affaire d'une seule institution : elles sont une responsabilité collective », a-t-il martelé.