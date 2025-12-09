Cameroun-Maroc : coopération sanitaire entre la commune de Mouanko et le conseil préfectoral de Salé

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la coopération sanitaire entre la commune de Mouanko et le conseil préfectoral de Salé (Maroc).



L’initiative a été réalisée grâce au financement du Fonds d’Appui à la Coopération Décentralisée Internationale (FACDI) du ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc, avec l’appui technique de l’Association des professionnels de santé marocains Les Rangs d’Honneur et de l’Organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique).



Les populations ont répondu massivement présentes pour bénéficier des soins dispensés par les 21 médecins présents pour les 13 spécialités offertes : gynécologie, pédiatrie, pneumologie, cardiologie, orl, optique, diabétologie, médecine générale, rhumatologie, échographie, chirurgie viscérale, chirurgie plastique et chirurgie dentaire.



A l’heure du bilan, c’est en tout 5231 actes médicaux qui ont été réalisés, dont 447 actes de chirurgie et 2558 actes de consultations et soins divers. Le maire de la commune de Mouanko, Ebwea Pierre Honoré, s’est réjoui de voir ces résultats qui concrétisent trois années de travail pour la mise en œuvre du projet de coopération sanitaire avec le conseil préfectoral de Salé, présidé par Dr Nourreddine Lazrek, et la commune de Mouanko.



Le Dr Nourreddine Lazrek a salué la coopération avec Mouanko lors de la visite de terrain au troisième jour de la campagne. Le Dr Noureddine Lazrek a déclaré que « cette coopération est le fruit de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, et qu’elle reflète l’engagement personnel du Souverain en faveur d’un développement humain durable en Afrique ».



Il a salué le partenariat exemplaire entre la commune de Mouanko, CGLU Afrique, le FACDI et l’Association Les Rangs d’Honneur, soulignant la mobilisation et la coordination remarquables qui ont marqué la campagne sanitaire. Selon lui, les interventions médicales réalisées au troisième jour de la mission ont permis de constater que les populations de Mouanko se distinguent par leur discipline et leur sens de l’hygiène.



Les observations recueillies révèlent une faible prévalence du diabète, mais une incidence importante des cas d’hypertension artérielle et de hernies. Le Dr Lazrek a enfin insisté sur la nécessité de poursuivre les actions de sensibilisation afin de garantir la pérennité des efforts entrepris au service de la santé publique locale.



Au cours de la cérémonie de clôture tenue le 05 décembre 2025 à Mouanko, le maire a rappelé que sa commune est une presqu’île regroupant 29 villages qui restent confrontés à d’importants défis en matière d’accès aux soins, d’infrastructures sanitaires et d’offres médicales spécialisées. Le président de l’association Les Rangs d’Honneur (association des à but non lucratif), Dr Nourredine Bennani a apprécié le déroulé de cette mission humanitaire.



Alors que le chef de district de santé publique d’Edéa, Souga Steve a, dans son allocution, signalé que la « campagne a permis d’apporter les soins spécialisés, de réaliser des dépistages ciblés, la sensibilisation et la prévention… », le sous-préfet de Mouanko, Ngah Koa Ghislain Roland, ce type de collaboration est à renouveler. Plusieurs personnalités ont assisté à la campagne, dont le chargé d’Affaires de l’Ambassade du Royaume du Maroc au Cameroun, Jalal El Khamlichi.



Une forte demande a été manifestée pour l’optique et l’orthoptie avec 591 actes médicaux réalisés. Et les différents spécialistes ont fait des recommandations en direction du Centre Médical d'Arrondissement de Mouanko (CMA).



Il faut rappeler que commune la commune de Mouanko est une localité située dans le département de la SanagaMaritime, dans la région du Littoral au Cameroun. Elle est connue pour être une zone côtière, bordée par l'océan Atlantique. Mouanko est une commune qui compte plusieurs quartiers et villages, et qui est riche en ressources naturelles, notamment en produits de la pêche et de l'agriculture. Les habitants de Mouanko sont principalement tournés vers l'exploitation des ressources maritimes, la pêche artisanale étant une activité économique majeure de la région.



Par ailleurs, le conseil préfectoral de Salé est une subdivision à dominante urbaine de la région marocaine de Rabat-Salé-Kénitra. Le conseil préfectoral de Salé est une institution administrative locale chargée de la gestion des affaires publiques de la préfecture de Salé, au Maroc. Il est composé de membres élus par les différentes communes de la préfecture, ainsi que de représentants des autorités locales et de la société civile.