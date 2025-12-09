Crise Régionale : Le Burkina Faso détient 11 militaires nigérians et saisit un C-130 suite à une « urgence en vol »

Les Accusations de l'Alliance des États du Sahel (AES)

L'incident a été révélé par l'Alliance des États du Sahel (AES), la confédération formée par le Burkina Faso, le Niger et le Mali, qui a accusé le Nigeria de violation de souveraineté.





Les Faits selon l'AES : L'avion, un C-130, a été « forcé d'atterrir » après avoir été intercepté dans l'espace aérien burkinabè suite à ce que les autorités ont qualifié d’« in-flight emergency situation » (situation d'urgence en vol).





Bilan : L'appareil transportait deux (02) membres d'équipage et neuf (09) passagers, soit onze (11) militaires nigérians, qui ont été immédiatement pris en garde à vue.





Violation de Souveraineté : L'enquête burkinabè a révélé l'absence d'autorisation pour survoler le territoire burkinabè. L'AES a « fortement condamné » cette violation de l'espace aérien et de la souveraineté de ses membres.





L'Explication du Nigeria

En réponse aux accusations de l'AES, le Nigeria a publié un communiqué le mardi matin, rétablissant les faits selon Abuja :



Nature de la Mission : Le C-130 n’était pas engagé dans une mission opérationnelle régionale, mais effectuait un simple convoyage vers le Portugal.



Déroutement d'Urgence : Un problème technique a été détecté en vol. L’équipage a alors appliqué les règles internationales, obligeant le pilote à se dérouter vers l’aéroport le plus proche, soit celui de Bobo-Dioulasso, pour un atterrissage de précaution.





Conséquences Régionales et Menace Militaire

L'incident a provoqué une nouvelle escalade des tensions entre le Nigeria (acteur clé de la CEDEAO) et les régimes militaires du Sahel.







L'AES a annoncé une mesure de sécurité radicale :

