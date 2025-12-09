Alwihda Info
AFRIQUE

Crise Régionale : Le Burkina Faso détient 11 militaires nigérians et saisit un C-130 suite à une « urgence en vol »


Alwihda Info | Par - 10 Décembre 2025


Un incident diplomatique et militaire majeur s'est produit le lundi 8 décembre 2025 lorsque les autorités du Burkina Faso ont forcé à atterrir et saisi un avion de transport militaire C-130 de l'Armée de l'Air nigériane (NAF) à Bobo-Dioulasso. Onze militaires nigérians ont été placés en détention.


Image : Sahara Reporters
Image : Sahara Reporters



 

Les Accusations de l'Alliance des États du Sahel (AES)

 

L'incident a été révélé par l'Alliance des États du Sahel (AES), la confédération formée par le Burkina Faso, le Niger et le Mali, qui a accusé le Nigeria de violation de souveraineté.
 

  • Les Faits selon l'AES : L'avion, un C-130, a été « forcé d'atterrir » après avoir été intercepté dans l'espace aérien burkinabè suite à ce que les autorités ont qualifié d’« in-flight emergency situation » (situation d'urgence en vol).

     

  • Bilan : L'appareil transportait deux (02) membres d'équipage et neuf (09) passagers, soit onze (11) militaires nigérians, qui ont été immédiatement pris en garde à vue.

     

  • Violation de Souveraineté : L'enquête burkinabè a révélé l'absence d'autorisation pour survoler le territoire burkinabè. L'AES a « fortement condamné » cette violation de l'espace aérien et de la souveraineté de ses membres.

     

L'Explication du Nigeria

 

En réponse aux accusations de l'AES, le Nigeria a publié un communiqué le mardi matin, rétablissant les faits selon Abuja :

  • Nature de la Mission : Le C-130 n’était pas engagé dans une mission opérationnelle régionale, mais effectuait un simple convoyage vers le Portugal.
     

  • Déroutement d'Urgence : Un problème technique a été détecté en vol. L’équipage a alors appliqué les règles internationales, obligeant le pilote à se dérouter vers l’aéroport le plus proche, soit celui de Bobo-Dioulasso, pour un atterrissage de précaution.



 Conséquences Régionales et Menace Militaire

 

L'incident a provoqué une nouvelle escalade des tensions entre le Nigeria (acteur clé de la CEDEAO) et les régimes militaires du Sahel.

 

L'AES a annoncé une mesure de sécurité radicale :

  • Les systèmes de défense et anti-aériens des trois États (Burkina Faso, Niger, Mali) ont été placés au maximum d’alerte.
     

  • Ces systèmes ont été autorisés à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace aérien confédéral à l'avenir, conformément à une déclaration des Chefs d'État du 22 décembre 2024.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Tchad – Lutte anticorruption : près de 911 milliards de FCFA redressés par l'AILC en 2025

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

