Tchad : lancement des études sociales et techniques pour la renaissance d’un bras du Chari

Le projet hydro-agricole du Barh Linia entre dans une nouvelle phase avec le démarrage, ce mardi, des études d’ingénierie sociale et d’appui à la coordination. Un pas de plus pour concrétiser une promesse du feu Maréchal Idriss Déby Itno, et transformer la zone entre Linia et Karkam.



Le secrétaire général du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat a procédé, ce mardi 09 décembre 2025, au lancement officiel des services de consultants pour l’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage du projet Barh Linia. Cette mission concerne spécifiquement la réalisation des études d’ingénierie sociale et l’appui technique à la coordination de la seconde phase du projet (PAHA BL-II).



La réunion de démarrage était présidée par le secrétaire général du ministère, Youssouf Faradj Mabrouck, en présence du coordonnateur du projet, Abdel Samat Adirdir. A cette occasion, le coordonnateur a rappelé que l’aménagement hydro-agricole du Barh Linia vise à honorer une promesse faite aux habitants de la zone par le feu Maréchal Idriss Déby Itno.



L’objectif est de restaurer l’écoulement de l’eau dans cet ancien bras du Chari, permettant ainsi le développement d’activités agricoles et pastorales. Pour concrétiser ce projet, le gouvernement tchadien bénéficie d’un concours financier de l’Agence Française de Développement (AFD).



Une étude de préfaisabilité, menée dès 2011, avait défini le périmètre d’intervention, s’étendant du Chari à Karkam sur environ 70 kilomètres. Le potentiel est estimé à 2 000 à 4 000 hectares irrigables en saison pluvieuse et 1 000 hectares en contre-saison.



Pour des raisons budgétaires, la réalisation a été scindée en deux phases. La première phase, déjà achevée, couvre 40 km entre le Chari et Linia. La seconde phase, objet du présent contrat, portera sur les 30 km restants, de Linia à Karkam (au niveau de l’ancien pont Malo à Gaoui).



L’enjeu central de cette nouvelle étape réside dans les études d’ingénierie sociale qui seront menées. Elles ont pour but d’identifier et d’intégrer précisément les besoins des populations bénéficiaires dans la conception des aménagements hydro-agricoles, garantissant ainsi l’appropriation et la durabilité du projet.