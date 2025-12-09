Tchad : le président Mahamat Idriss Deby salue l’inscription du Guruna au patrimoine immatériel de l’UNESCO

Le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, a exprimé, ce 10 décembre 2025, sa profonde satisfaction suite à l’inscription officielle du Guruna sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, à l’issue de la 20ᵉ session de l’organisation.



Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, le chef de l’État a salué cette consécration qu’il qualifie de « reconnaissance majeure », affirmant qu’elle confirme la place du Tchad comme berceau de cultures ancestrales authentiques.



Le Guruna, pratique des retraites pastorales socio-culturelles et artistiques autour du bétail chez les communautés Massa, est partagé entre le Tchad et le Cameroun, illustrant ainsi une tradition millénaire transfrontalière. Selon le président Deby, cette inscription constitue « une preuve vivante de l’union des peuples africains dans la diversité, au-delà des frontières géographiques », mettant en avant la portée culturelle et symbolique de cette reconnaissance internationale.



Le chef de l’État a également adressé ses félicitations au département en charge de la Culture ainsi qu’à l’ensemble des partenaires techniques, notamment l’UNESCO, pour leurs « efforts inlassables » qui ont permis l’aboutissement de cette démarche.



En réaffirmant l’importance accordée au patrimoine culturel national, Mahamat Idriss Deby a souligné que la valorisation des traditions et savoir-faire tchadiens demeure une priorité stratégique pour la promotion de l’identité nationale et l’affirmation de la diversité culturelle du pays sur la scène internationale.



L’inscription du Guruna marque ainsi une étape historique pour le Tchad, renforçant la visibilité de son riche héritage culturel au niveau mondial et consacrant l’engagement du pays en faveur de la préservation de ses expressions culturelles vivantes.