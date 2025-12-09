Sud-Kivu : vive inquiétude du Groupe de Contact International face à l’escalade des violences

Le Groupe de Contact International pour la région des Grands Lacs (ICG), composé des gouvernements des États-Unis, de la Belgique, du Danemark, de l’Union européenne, de la France, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni, sous la présidence de l’Allemagne, a exprimé sa profonde préoccupation face à la recrudescence de la violence dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), notamment au Sud-Kivu.



Dans un communiqué publié ce 9 décembre 2025, le groupe condamne fermement la nouvelle offensive du mouvement rebelle M23, soutenu par le Rwanda, aux alentours d’Uvira, une zone proche de la frontière burundaise.



Selon l’ICG, cette reprise des hostilités fait peser un risque majeur de déstabilisation régionale. Une inquiétude particulière porte sur l’utilisation accrue de drones d’attaque et de drones suicides dans le conflit, marquant une escalade dangereuse des combats et exposant directement les populations civiles à des menaces graves.



Face à cette situation, le groupe appelle le M23 et les Forces de défense rwandaises (RDF) à cesser immédiatement toutes les opérations offensives à l’est de la RDC, en particulier au Sud-Kivu. Il exige également le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies, et demande au M23 de respecter ses engagements pris dans la Déclaration de principes signée à Doha le 19 juillet 2025.



Le communiqué enjoint l’ensemble des parties impliquées au conflit à honorer leurs obligations en matière de protection des civils, à respecter scrupuleusement l’intégrité territoriale de la RDC et à se conformer aux engagements contenus dans les Accords de Washington du 4 décembre 2025. Le Groupe met en garde contre toute rhétorique ou action provocatrice susceptible d’aggraver la crise, rappelant que de telles dérives pourraient compromettre durablement les progrès obtenus à la suite de l’Accord-cadre signé à Doha le 15 novembre 2025 entre le gouvernement congolais et le M23.



Enfin, l’ICG appelle toutes les parties à réaffirmer sans délai leur engagement en faveur d’un cessez-le-feu effectif et à garantir un accès humanitaire total, sûr et sans entraves, afin de permettre l’acheminement de l’aide vitale aux populations affectées par les combats.