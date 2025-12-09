Alwihda Info
TCHAD

Tchad : célébration de la Journée internationale des droits de l’homme avec slam et dessin


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 9 Décembre 2025



Tchad : célébration de la Journée internationale des droits de l’homme avec slam et dessin
Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme célèbre la Journée des droits de l’homme avec une finale de slam et de dessin.

Le Centre de Formation et d’Orientation pour le Développement (CFOD) a accueilli ce 9 décembre, la célébration de la Journée internationale des droits de l’homme, marquée par l’allocution du représentant du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme au Tchad, Félix Ahaouanassou, et par la finale du concours de slam et de dessin.

Dans son discours, M. Ahaouanassou a souligné que les droits humains prennent racine dans les gestes simples du quotidien : respecter l’autre, refuser l’injustice, écouter les voix marginalisées. « C’est dans ces petits gestes que se construit une culture de dignité, d’équité et de paix », a-t-il déclaré, rappelant que chacun, par ses actes, peut renforcer ou affaiblir les droits humains.

S’adressant aux jeunes finalistes, il a salué leur créativité et leur engagement, affirmant que l’art possède ce pouvoir unique de toucher les consciences et de rassembler les communautés. Il a insisté sur le rôle central de la jeunesse dans la construction d’un Tchad plus juste, inclusif et humain.

Il a également rappelé que les droits humains se construisent collectivement, lorsque les communautés se mobilisent, lorsque les institutions écoutent et lorsque les jeunes s’expriment. « Lorsque ces forces s’unissent, les droits humains avancent », a-t-il affirmé. En félicitant les finalistes du concours de slam et de dessin, le représentant du Haut-Commissariat a encouragé chaque jeune à poursuivre la défense des droits humains dans sa famille, son entourage et sa communauté.

« Les droits de l’homme ne sont pas seulement un idéal : ils sont notre réalité vécue, et ils commencent avec nous », a-t-il conclu. Cette célébration a mis en lumière la volonté partagée de bâtir un pays où chacun se sent respecté, protégé et valorisé, confirmant la place essentielle de la jeunesse tchadienne dans la promotion des droits humains.


