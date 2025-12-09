Tchad : au Batha, inauguration de la centrale d’oxygène de l’Hôpital provincial d’Ati

Ce mardi 9 décembre 2025, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim Mahamat, a présidé la cérémonie officielle d’inauguration de la nouvelle centrale de production d’oxygène de l’Hôpital provincial d’Ati.



Cette infrastructure moderne représente une avancée majeure pour le système de santé dans la province du Batha. La cérémonie s’est déroulée en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, de la représentante de l’OMS au Tchad, Dr Blanche Anya, ainsi que de nombreuses autorités sanitaires, militaires et civiles.



Prenant la parole, la représentante de l’OMS a salué un investissement qui s’inscrit pleinement dans les efforts de renforcement du système de santé tchadien. Elle a réaffirmé l’engagement constant des partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement pour améliorer l’accès équitable aux soins de santé.



Pour sa part, le délégué général du gouvernement, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, a exprimé sa profonde satisfaction quant à la mise en place de cette centrale. Il a souligné qu’au-delà de son importance médicale, l’infrastructure contribue à renforcer la souveraineté sanitaire, et à réduire la dépendance vis-à-vis des approvisionnements externes, un défi majeur pour la province depuis de nombreuses années.



Dans son allocution, le ministre de la Santé publique a rappelé que l’oxygène médical est un élément vital pour la prise en charge des patients en détresse respiratoire, des nouveau-nés, des personnes âgées, des malades chroniques et des cas d’urgence. Il a salué la mise en service d’une installation capable de produire de l’oxygène de manière autonome et continue, garantissant ainsi une meilleure qualité de soins.



Cette inauguration s’inscrit dans la dynamique nationale de modernisation des infrastructures sanitaires, avec pour objectif d’assurer aux populations un accès universel, durable et équitable à des soins de qualité.