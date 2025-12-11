BAD : 160 millions de $ en faveur de la RD Congo pour renforcer la connectivité du parc agroindustriel de Ngandajika

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 159,50 millions de dollars américains en faveur du Projet de renforcement de la connectivité au parc agroindustriel de Ngandajika, en République démocratique du Congo.



Le coût total du projet s’élève à 177,16 millions de dollars, cofinancé par le Gouvernement congolais.



Ce projet stratégique vise à désenclaver le parc agroindustriel de Ngandajika (PAIN) et à renforcer son intégration aux principaux axes économiques de la région centre. Il prévoit l’aménagement des routes reliant Nkuadi-Ngandajika-PAIN et Lukalaba-Ngandajika, ainsi que l’amélioration des liaisons entre la Route nationale 1 (RN1) et la Route nationale 2 (RN2). Le projet comprend également l’extension de la piste de l’aéroport de Mbuji-Mayi, afin de soutenir le fret agro-industriel.



« Ce projet constitue un jalon stratégique majeur pour l’intégration économique de l’Afrique centrale et pour l’industrialisation agricole de la RDC. En renforçant l’accès au parc agro-industriel de Ngandajika, nous ne faisons pas qu’améliorer une route : nous consolidons une chaîne de valeur essentielle, nous ouvrons de nouveaux corridors d’échanges, et nous créons un levier puissant pour la compétitivité, l’emploi et l’inclusion économique — en particulier pour les femmes et les jeunes. Ce projet illustre pleinement notre engagement en faveur d’infrastructures structurantes au service d’une transformation durable et souveraine des économies de la région », a déclaré Léandre Bassolé, directeur général de la Banque africaine de développement pour l’Afrique centrale.



Les travaux bénéficieront directement aux agriculteurs, aux opérateurs de transport et aux agro-industries des provinces du Kasaï oriental et de la Lomami, en réduisant les coûts logistiques et en facilitant l’accès aux marchés. Les jeunes et les femmes, largement impliqués dans les activités agricoles et commerciales locales, profiteront de nouvelles opportunités économiques grâce à de meilleures infrastructures.



L’intervention s’inscrit dans la mise en œuvre du Programme des Transformations Agricoles (PTA) et complète le Programme d’Appui au Développement de la Zone Spéciale de Transformation Agroindustrielle de Ngandajika (PRODAN) (https://apo-opa.co/4pQPBpE). Elle contribue également aux objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en améliorant la connectivité et les capacités commerciales.



« Ce projet va lever l’un des principaux obstacles à la compétitivité du parc agroindustriel de Ngandajika : l’absence d’infrastructures fiables pour l’acheminement des intrants et l’évacuation de la production. Les nouveaux axes routiers et l’amélioration de la desserte aérienne permettront de réduire significativement les coûts logistiques et d’accélérer l’intégration des producteurs aux chaînes de valeur agro-industrielles. », a déclaré le Johnny Makwela, chef de projet.



Aligné sur le Document de Stratégie Pays 2023-2028 pour la RDC, le projet appuie le développement des chaînes de valeur agricoles, renforce la sécurité alimentaire et stimule la compétitivité des productions locales.



Par cette nouvelle opération, la Banque africaine de développement réaffirme son engagement à soutenir la transformation économique durable de la RDC.