Cacao 2025-2026 : Le plan d'urgence du gouvernement pour écouler 123 000 tonnes d'invendus

Abidjan – La campagne principale de cacao 2025-2026 entre dans une phase de régulation intensive. Alors que les services de l'État ont identifié un stock dormant de 123 000 tonnes dans les zones de production, le gouvernement ivoirien passe à l'offensive pour fluidifier les circuits de commercialisation et protéger le revenu des producteurs.









Les 3 piliers de la stratégie gouvernementale



Pour décongestionner le "bord champ" et éviter que les stocks ne se dégradent, le Ministre de l'Agriculture a annoncé trois mesures immédiates :



Inventaire exhaustif : Un recensement de tous les stocks invendus est déjà finalisé pour cibler précisément les zones de blocage. Achat garanti à 2 800 FCFA/kg : Le gouvernement met en place un dispositif spécifique pour racheter ces stocks au prix fixé, garantissant ainsi que la baisse de fluidité ne lèse pas le pouvoir d'achat des paysans. Sensibilisation accrue : Un dialogue direct est instauré avec les coopératives, les acheteurs et les exportateurs pour lever les goulots d'étranglement.





« Ce mécanisme ne constitue pas une action ponctuelle, mais s’inscrira dans la durée afin de restaurer la fluidité des achats », a précisé le Ministre d'État Kobenan Kouassi Adjoumani.









Causes de l'engorgement : Entre abondance et logistique



Le ralentissement actuel s'explique par deux facteurs conjoncturels :



Une production massive : La campagne 2025-2026 connaît des pics de récolte qui saturent les capacités de stockage initiales.

Contraintes logistiques : Des difficultés d'acheminement vers les ports d'Abidjan et de San Pedro ont ralenti le rythme des évacuations.







Un enjeu de souveraineté économique



Au-delà de l'urgence logistique, cette stratégie vise à renforcer les acteurs nationaux. En rétablissant rapidement la liquidité monétaire dans les villages, l'État sécurise l'ensemble de la chaîne de valeur et prévient la spéculation sauvage qui pourrait naître des stocks invendus.





La livraison de ces 123 000 tonnes vers les usines de transformation et les ports est désormais la priorité absolue pour les quatre prochains mois.

