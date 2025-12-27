Douala-Bonabéri : Une brigade cynophile pour blinder la sûreté portuaire

Un dispositif de détection "zéro faille"

L'introduction d'unités canines spécialisées vise à muscler les capacités de fouille et de détection. Ce renfort permettra une lutte accrue contre les trafics illicites et les passagers clandestins, des enjeux cruciaux pour la fluidité et la sûreté des échanges maritimes. En complétant les systèmes électroniques et humains déjà en place, cette brigade assure une couverture de sécurité à 360 degrés.









Le choix du BOT : Moderniser sans peser sur les finances publiques

Le projet sera mis en œuvre sous la forme d'un partenariat public-privé de type BOT. La société K9 SARLU prendra en charge l'intégralité du financement, de la conception à l'exploitation, avant de rétrocéder l'activité au PAD. Ce mécanisme permet au Port de Douala de bénéficier d'une technologie de pointe immédiatement, tout en préservant ses capacités d'investissement pour d'autres volets du plan de rénovation engagé depuis 2016.









Une plateforme portuaire aux standards mondiaux

En s'alignant sur les normes de l'Organisation Maritime Internationale (OMI), le Port de Douala-Bonabéri envoie un signal fort aux opérateurs économiques internationaux. Cette modernisation ne vise pas seulement à prévenir les risques ; elle transforme l'image du port en une zone d'excellence, sûre et crédible, capable d'attirer les plus grands armateurs mondiaux et de stimuler la compétitivité du commerce extérieur camerounais.

