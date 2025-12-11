Tchad : le RECOJAC lance un atelier sur la déclaration intergouvernementale sur les jeunes et l'action climatique

Dans le cadre des activités, le RECOJAC a lancé officiellement l'ouverture d'un atelier national de vulgarisation de la déclaration intergouvernementale sur les enfants, les jeunes et l'action climatique, ainsi que d'appui à opérationnalisation de la plateforme nationale des associations d'adolescents et des jeunes, à travers un point de presse le 10 décembre 2025 au cellule permanente.



Le directeur de la lutte contre le changement climatique, Ali Ahmat Brahim a affirmé que cette déclaration offre un cadre politique pour garantir les participations significatives, la prise en compte de leur besoin et le renforcement de leur capacité d'action.



C’est pourquoi le gouvernement du Tchad accueille avec intérêt cette démarche, et cet atelier qui constitue une constitue une étape déterminante pour en faciliter l'appropriation, et préparer les conditions de sa rectification officielle. Il a indiqué que cette plateforme reflète la vitalité et la diversité de la jeunesse tchadienne, elle doit devenir un cadre structuré, inclusif et crédible pour coordonner les initiatives jeunes, porter une voix unifiée, et contribuer aux politiques climatique nationale et locales.



Le directeur de programme eau, hygiène et assainissement à l’UNICEF, Oumar Doumbouya, a souligné que le Tchad figure parmi les pays où les enfants sont les plus exposés aux impacts du changement climatique. Il occupe la deuxième position mondiale en terme de vulnérabilité, selon l'indice climatique pour les enfants, établi par UNICEF en 2021.



Selon lui, cette déclaration constitue un engagement unique et stratégique par lequel les Etats s'engagent à respecter et intégrer les priorités des enfants et des jeunes, dans les politiques climatiques nationales, pour mettre en œuvre des actions climatique inclusives protectrices et adaptés aux besoins les plus vulnérables, renforcer la participation significative des jeunes à toutes les étapes des politiques climatiques, accélérer les mesures des résiliences à l'échelle nationale et internationale.