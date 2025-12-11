Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le RECOJAC lance un atelier sur la déclaration intergouvernementale sur les jeunes et l'action climatique


Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 11 Décembre 2025



Tchad : le RECOJAC lance un atelier sur la déclaration intergouvernementale sur les jeunes et l'action climatique
Dans le cadre des activités, le RECOJAC a lancé officiellement l'ouverture d'un atelier national de vulgarisation de la déclaration intergouvernementale sur les enfants, les jeunes et l'action climatique, ainsi que d'appui à opérationnalisation de la plateforme nationale des associations d'adolescents et des jeunes, à travers un point de presse le 10 décembre 2025 au cellule permanente.

Le directeur de la lutte contre le changement climatique, Ali Ahmat Brahim a affirmé que cette déclaration offre un cadre politique pour garantir les participations significatives, la prise en compte de leur besoin et le renforcement de leur capacité d'action.

C’est pourquoi le gouvernement du Tchad accueille avec intérêt cette démarche, et cet atelier qui constitue une constitue une étape déterminante pour en faciliter l'appropriation, et préparer les conditions de sa rectification officielle. Il a indiqué que cette plateforme reflète la vitalité et la diversité de la jeunesse tchadienne, elle doit devenir un cadre structuré, inclusif et crédible pour coordonner les initiatives jeunes, porter une voix unifiée, et contribuer aux politiques climatique nationale et locales.

Le directeur de programme eau, hygiène et assainissement à l’UNICEF, Oumar Doumbouya, a souligné que le Tchad figure parmi les pays où les enfants sont les plus exposés aux impacts du changement climatique. Il occupe la deuxième position mondiale en terme de vulnérabilité, selon l'indice climatique pour les enfants, établi par UNICEF en 2021.

Selon lui, cette déclaration constitue un engagement unique et stratégique par lequel les Etats s'engagent à respecter et intégrer les priorités des enfants et des jeunes, dans les politiques climatiques nationales, pour mettre en œuvre des actions climatique inclusives protectrices et adaptés aux besoins les plus vulnérables, renforcer la participation significative des jeunes à toutes les étapes des politiques climatiques, accélérer les mesures des résiliences à l'échelle nationale et internationale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/12/2025

Tchad : lancement du Projet SURAGGWA pour renforcer la résilience climatique dans la Grande Muraille Verte

Tchad : lancement du Projet SURAGGWA pour renforcer la résilience climatique dans la Grande Muraille Verte

Tchad : transparence budgétaire, la loi autorise la publication des documents financiers Tchad : transparence budgétaire, la loi autorise la publication des documents financiers 10/12/2025

Populaires

Tchad : place mortuaire, quand les jeunes filles redéfinissent la vie sociale à N’Djamena

10/12/2025

Afrique : porter ses volumes d'affacturage à 240 milliards d'euros pour soutenir la transformation (Afreximbank)

10/12/2025

Tchad : musique, ce remède invisible qui soigne l’âme et le corps

10/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 06/12/2025 - Barra Lutter

Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle

Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale 04/12/2025 - AEC

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter