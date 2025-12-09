Tchad : musique, ce remède invisible qui soigne l’âme et le corps

Bien plus qu’un divertissement, la musique agit comme un véritable médicament naturel. Elle apaise, rassemble, motive et guérit parfois ce que les mots n’arrivent pas à exprimer.



Au Tchad, comme ailleurs, elle est devenue un refuge, une thérapie accessible à tous. La musique accompagne les moments les plus importants de nos vies : les fêtes, les deuils, les mariages, les retrouvailles, les soirées entre amis. Elle traverse les cultures, les langues, les générations. Mais ce que beaucoup ignorent, c’est que la musique soigne réellement. Elle agit sur le cerveau, le cœur et même le corps, comme un médicament silencieux.



Un apaisement immédiat

Quand on écoute une chanson qu’on aime, le cerveau libère des hormones liées au bien-être : la dopamine et l’endorphine. Ce sont les mêmes substances qui nous font sourire, nous détendre ou nous redonner de l’énergie. C’est pour cela qu’après une journée difficile, une simple chanson peut changer notre humeur. Elle ne résout pas les problèmes, mais elle permet de respirer, de calmer le stress et de reprendre un peu de force.



La musique, un langage quand les mots ne suffisent pas

Certaines émotions sont trop lourdes pour être expliquées. La musique, elle, sait les traduire. Un son, une mélodie ou une voix peut dire ce qu’on n’arrive pas à exprimer : la douleur, l’amour, la nostalgie, la colère, la joie. C’est un refuge pour ceux qui traversent des périodes difficiles. Une manière d’évacuer sans parler. Elle devient alors une thérapie silencieuse, mais terriblement efficace.



Un lien social puissant

La musique rassemble. Dans un concert, dans un salon de coiffure, dans un taxi-moto, dans un mariage, ou même autour d’un petit haut-parleur dans un quartier, les gens se rapprochent, partagent des émotions, chantent ensemble. Elle crée des connexions que les mots seuls ne suffisent pas à établir. Dans un monde parfois divisé, la musique est l’un des derniers espaces d’unité.



Témoignages

« C’est la musique qui m’a aidé à traverser ma dépression », Nasser, 24 ans. « Après une période très difficile, je ne parlais plus à personne. J’écoutais juste de la musique, surtout le rap conscient. Les paroles me faisaient réfléchir, me donnaient de la force. Petit à petit, j’ai recommencé à sortir. Ce sont les chansons qui m’ont tiré de là. »



« J’ai surmonté la perte de ma mère grâce aux louanges », Innocent, 30 ans. « Pendant le deuil, je me sentais perdu. Les louanges et les chants religieux m’ont aidé à supporter la douleur. Ils m’ont donné la force d’accepter et d’avancer. »



Un remède gratuit et toujours disponible

La musique ne remplace pas les médecins, mais elle complète la guérison. Elle calme le cœur, ouvre l’esprit, donne du courage, rappelle des souvenirs et offre un espace de paix. Dans un monde fatigant et parfois violent, elle est l’une des rares choses qui restent accessibles à tous, partout, à tout moment. Parce qu’au fond, la musique ne soigne pas seulement les oreilles : elle soigne l’âme.