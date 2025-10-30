Consécration : quand le rap tchadien franchit les frontières avec Benil au Burkina Faso

Le talentueux rappeur tchadien Benil s’apprête à représenter fièrement le Tchad, lors de la première édition du Festival Tchado-Burkinabè, un grand rendez-vous culturel prévu du 7 au 9 novembre 2025, à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso.



Organisé par Kézia Prod Event’s, cet événement inédit s’inscrit sous le thème : « Culture et fraternité au cœur du Sahel », avec pour objectif de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le développement à travers la culture. Le festival ambitionne de rapprocher les peuples du Tchad et du Burkina Faso, en valorisant leur héritage commun et leur identité sahélienne.



Au programme : des conférences-débats, expositions culinaires, prestations artistiques et culturelles, un concours de boissons locales, ainsi qu’un concours Miss, le tout pour célébrer la richesse et la diversité culturelle des deux pays.



L’un des temps forts sera la conférence-débat du 7 novembre 2025 (de 9h à 11h), porte sur le thème : « Histoire, enjeux sécuritaires et cohésion sociale entre le Tchad et le Burkina Faso ». Trois sous-thèmes y seront développés :

1. Histoire et héritage culturel commun

2. Enjeux sécuritaires dans le Sahel : défis et perspectives pour l’avenir

3. Cohésion sociale et fraternité entre le Tchad et le Burkina : la culture comme vecteur de paix et de développement Invité d’honneur de cette première édition, Benil incarne cette jeunesse tchadienne créative et ambitieuse qui souhaite faire rayonner son pays à travers l’art.



Avec son rap engagé et ses textes porteurs de messages forts, il promet de faire vibrer le public burkinabè et de démontrer que le rap tchadien peut franchir les frontières.



Joint par Alwidhainfo, l’artiste a exprimé sa gratitude et le plaisir immense de représenter son pays lors de ce grand rendez-vous sahélien : « C’est un honneur pour moi de porter les couleurs du tricolore tchadien à ce festival. Je donnerai le meilleur de moi pour valoriser notre culture et montrer que le rap tchadien a sa place sur la scène africaine », a-t-il confié.



Par sa présence, Benil symbolise l’unité artistique entre le Tchad et le Burkina Faso, mais aussi l’espoir d’une jeunesse qui croit en la culture comme moteur de paix et de développement.