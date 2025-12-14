CEDEAO : La 95e session du Conseil des ministres réaffirme l'engagement en faveur de l'unité, de la sécurité et de l'intégration régionale

Dans son discours de clôture, S.E. Alhaji Musa Timothy KABBAH, Président du Conseil des ministres de la CEDEAO et Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Sierra Leone, a salué les ministres et les délégués pour leurs délibérations (qu'il a jugées) ouvertes, constructives et tournées vers l'avenir, permettant d'aborder les défis les plus urgents de la sous-région.







S.E. Alhaji Musa KABBAH s'est de nouveau félicité du succès de la réunion, mettant en exergue le dévouement, la perspicacité et l'esprit de collaboration dont les États membres ont fait preuve. Un engagement qui, selon lui, reflète une détermination commune à approfondir l'intégration régionale et à promouvoir la prospérité collective des peuples d'Afrique de l'Ouest.







Le Président a exprimé sa profonde gratitude à la Commission de la CEDEAO, ainsi qu'au Gouvernement et au peuple de la République fédérale du Nigeria, pour l'excellente organisation et l'hospitalité qui ont assuré le bon déroulement de la session. Il a également salué les contributions essentielles des représentants permanents, du secrétariat de la Conférence, des experts techniques et des interprètes, dont les efforts ont grandement enrichi les travaux du Conseil.

