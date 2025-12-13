Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Faso Mêbo : la diaspora burkinabè de Grèce apporte un soutien de 2 135 euros à l’initiative


Alwihda Info | Par - 14 Décembre 2025


L’Association des Ressortissants Burkinabè de Grèce (ARBG) apporte sa contribution à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, soit 2 135 euros (environ 1 400 465 FCFA).


Faso Mêbo : la diaspora burkinabè de Grèce apporte un soutien de 2 135 euros à l’initiative


 

Cette somme a été mobilisée lors d’une campagne de collecte menée auprès des membres de l'association et des amis du Burkina Faso.
 

Profitant de la présence de Son Excellence Madame Cyrille GANOU BADOLO, Ambassadeur du Burkina Faso en République Hellénique, à l’occasion de la présentation de ses Lettres de créance, l’association lui a remis cette contribution financière pour transmission aux autorités compétentes du Burkina Faso.

 

Avec satisfaction et gratitude, l'Ambassadeur a salué ce geste qui illustre la volonté de la diaspora de participer activement au développement du pays et de renforcer les liens entre ses membres et leur terre d’origine.

 

Elle a profité de l’occasion pour sensibiliser davantage la communauté aux attentes des autorités nationales et aux valeurs que chaque Burkinabè doit incarner afin de porter haut le flambeau du Burkina Faso en Grèce.

 

La rencontre a également permis à l'équipe de l’ambassade de sensibiliser les compatriotes aux valeurs de solidarité et d’unité, essentielles à la cohésion et au vivre-ensemble au sein de la communauté.

 

Enfin, elle a permis de recueillir les préoccupations des compatriotes et de faciliter la délivrance de documents administratifs et consulaires.
 

Il convient de rappeler que ce n’est pas la première fois que l’Association des Ressortissants Burkinabè de Grèce contribue aux efforts de développement national. En 2024 déjà, elle avait participé au Fonds de soutien patriotique à hauteur de 1 535 euros (soit 1 006 895 FCFA), confirmant ainsi son rôle de partenaire engagé dans la construction d’un Burkina Faso résilient et solidaire.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/12/2025

Les évêques du Tchad demandent au chef de l'État "d’accorder une amnistie aux prisonniers"

Les évêques du Tchad demandent au chef de l'État "d’accorder une amnistie aux prisonniers"

Tchad : Fatime Rahman, Miss Model of the World 2025, rentre au bercail en héroïne Tchad : Fatime Rahman, Miss Model of the World 2025, rentre au bercail en héroïne 13/12/2025

Populaires

Tchad : À Abéché, la boutique Harmonie Élégance rouvre ses portes après quatre mois d’interruption

13/12/2025

Tchad : 35e anniversaire de la démocratie – Paul MBAÏNODOUM NGARTELBAYE lance un appel à l'unité et à la paix

13/12/2025

Tchad : PSSET et COSET alertent sur un risque de perturbation de l’année scolaire 2025-2026

13/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/12/2025 - Barra Lutter

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? 10/12/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter