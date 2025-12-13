Faso Mêbo : la diaspora burkinabè de Grèce apporte un soutien de 2 135 euros à l’initiative

Cette somme a été mobilisée lors d’une campagne de collecte menée auprès des membres de l'association et des amis du Burkina Faso.





Profitant de la présence de Son Excellence Madame Cyrille GANOU BADOLO, Ambassadeur du Burkina Faso en République Hellénique, à l’occasion de la présentation de ses Lettres de créance, l’association lui a remis cette contribution financière pour transmission aux autorités compétentes du Burkina Faso.







Avec satisfaction et gratitude, l'Ambassadeur a salué ce geste qui illustre la volonté de la diaspora de participer activement au développement du pays et de renforcer les liens entre ses membres et leur terre d’origine.







Elle a profité de l’occasion pour sensibiliser davantage la communauté aux attentes des autorités nationales et aux valeurs que chaque Burkinabè doit incarner afin de porter haut le flambeau du Burkina Faso en Grèce.







La rencontre a également permis à l'équipe de l’ambassade de sensibiliser les compatriotes aux valeurs de solidarité et d’unité, essentielles à la cohésion et au vivre-ensemble au sein de la communauté.







Enfin, elle a permis de recueillir les préoccupations des compatriotes et de faciliter la délivrance de documents administratifs et consulaires.





Il convient de rappeler que ce n’est pas la première fois que l’Association des Ressortissants Burkinabè de Grèce contribue aux efforts de développement national. En 2024 déjà, elle avait participé au Fonds de soutien patriotique à hauteur de 1 535 euros (soit 1 006 895 FCFA), confirmant ainsi son rôle de partenaire engagé dans la construction d’un Burkina Faso résilient et solidaire.

