RCA : Le Président TOUADÉRA rencontre les étudiants centrafricains pour un dialogue républicain

Organisé à l’initiative d’Émergence 2025 et de la Coordination Nationale des Étudiants Centrafricains, ce dialogue a permis au Chef de l’État d’échanger à bâtons rompus avec la jeunesse estudiantine sur les défis quotidiens auxquels elle est confrontée dans son parcours, mais aussi sur des secteurs clés de la gouvernance.







Dans ses mots de bienvenue, Ben ATCHOBAMA, Coordonnateur national des Étudiants centrafricains, a expliqué que cet événement, qui a regroupé plus de 1000 étudiants, vise à réaffirmer la proximité du Professeur TOUADÉRA avec la jeunesse. Sa présence à ce rendez-vous témoigne également de l’importance qu’il accorde à l’éducation et à la formation des jeunes centrafricains.







Selon lui, le Chef de l’État incarne un modèle universitaire auquel tous les étudiants rêvent d’aspirer. Ce rassemblement honore la jeunesse à la veille de l’élection présidentielle. Les étudiants, a-t-il affirmé, s’engagent à porter le Président de la République à la Magistrature Suprême de l’État dès le premier tour.







Après avoir planté le décor, Ben Wilson NGASSAN, Coordonnateur de la plateforme Émergence 2025, a officiellement lancé le dialogue direct entre le Chef de l’État et les étudiants. Huit thématiques clés ont structuré les échanges, notamment :



l’éducation ;

les réformes du secteur de sécurité, de l’information et de la recherche scientifique ;

les infrastructures universitaires ;

la paix et la sécurité ;

la francophonie et la sangophonie ;

le développement économique et social ;

la gouvernance politique ;

l'inclusion des jeunes étudiants handicapés en milieu universitaire et professionnel ;

la jeunesse et l'intelligence artificielle.





Les différents panélistes ont eu l’occasion d’interpeller le Président sur les enjeux de ces thématiques et sur les solutions que le gouvernement compte y apporter pour l’épanouissement de la jeunesse estudiantine, qui constitue les cadres de demain.







En leader à l’écoute et dans un esprit républicain, il a pu apporter des réponses satisfaisantes aux différentes préoccupations soulevées. Il a rappelé les multiples actions entreprises par le gouvernement depuis 2016 pour améliorer les conditions d’étude sur le campus universitaire. Ces actions, a-t-il précisé, vont se poursuivre afin de créer des conditions favorables pour la formation des jeunes Centrafricains, la relève de demain.







C’est dans une ambiance conviviale et républicaine que cette rencontre inédite s’est achevée.

