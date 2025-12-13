Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA : Le Président TOUADÉRA rencontre les étudiants centrafricains pour un dialogue républicain


Alwihda Info | Par - 13 Décembre 2025


Le Professeur Faustin Archange TOUADÉRA, Président de la République, Chef de l’État, Chef Suprême des Arts et des Lettres, a rencontré dans la soirée du 12 novembre 2025 à l’hôtel Ledger Plaza de Bangui une délégation d'étudiants centrafricains.


RCA : Le Président TOUADÉRA rencontre les étudiants centrafricains pour un dialogue républicain



 

Organisé à l’initiative d’Émergence 2025 et de la Coordination Nationale des Étudiants Centrafricains, ce dialogue a permis au Chef de l’État d’échanger à bâtons rompus avec la jeunesse estudiantine sur les défis quotidiens auxquels elle est confrontée dans son parcours, mais aussi sur des secteurs clés de la gouvernance.

 

Dans ses mots de bienvenue, Ben ATCHOBAMA, Coordonnateur national des Étudiants centrafricains, a expliqué que cet événement, qui a regroupé plus de 1000 étudiants, vise à réaffirmer la proximité du Professeur TOUADÉRA avec la jeunesse. Sa présence à ce rendez-vous témoigne également de l’importance qu’il accorde à l’éducation et à la formation des jeunes centrafricains.

 

Selon lui, le Chef de l’État incarne un modèle universitaire auquel tous les étudiants rêvent d’aspirer. Ce rassemblement honore la jeunesse à la veille de l’élection présidentielle. Les étudiants, a-t-il affirmé, s’engagent à porter le Président de la République à la Magistrature Suprême de l’État dès le premier tour.

 

Après avoir planté le décor, Ben Wilson NGASSAN, Coordonnateur de la plateforme Émergence 2025, a officiellement lancé le dialogue direct entre le Chef de l’État et les étudiants. Huit thématiques clés ont structuré les échanges, notamment :

  • l’éducation ;

  • les réformes du secteur de sécurité, de l’information et de la recherche scientifique ;

  • les infrastructures universitaires ;

  • la paix et la sécurité ;

  • la francophonie et la sangophonie ;

  • le développement économique et social ;

  • la gouvernance politique ;

  • l'inclusion des jeunes étudiants handicapés en milieu universitaire et professionnel ;

  • la jeunesse et l'intelligence artificielle.



Les différents panélistes ont eu l’occasion d’interpeller le Président sur les enjeux de ces thématiques et sur les solutions que le gouvernement compte y apporter pour l’épanouissement de la jeunesse estudiantine, qui constitue les cadres de demain.

 

En leader à l’écoute et dans un esprit républicain, il a pu apporter des réponses satisfaisantes aux différentes préoccupations soulevées. Il a rappelé les multiples actions entreprises par le gouvernement depuis 2016 pour améliorer les conditions d’étude sur le campus universitaire. Ces actions, a-t-il précisé, vont se poursuivre afin de créer des conditions favorables pour la formation des jeunes Centrafricains, la relève de demain.

 

C’est dans une ambiance conviviale et républicaine que cette rencontre inédite s’est achevée.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/12/2025

Tchad : Le Programme de Conservation de la Gazelle Dama franchit une nouvelle étape

Tchad : Le Programme de Conservation de la Gazelle Dama franchit une nouvelle étape

Tchad : Clôture de la 3ᵉ École Tchadienne de la Gouvernance de l’Internet (TdSIG) Tchad : Clôture de la 3ᵉ École Tchadienne de la Gouvernance de l’Internet (TdSIG) 12/12/2025

Populaires

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

12/12/2025

Tchad : Clôture de la 3ᵉ École Tchadienne de la Gouvernance de l’Internet (TdSIG)

12/12/2025

Tchad : Le Programme de Conservation de la Gazelle Dama franchit une nouvelle étape

12/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/12/2025 - Achta Mahamat

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables 10/12/2025 - Henok Teferra Shawl, directeur général de Boeing pour l’Afrique

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter