Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun - Université de Garoua : Lancement de l'année académique sous le signe de l'Intelligence Artificielle


Alwihda Info | Par - 12 Décembre 2025


La communauté universitaire de Garoua a célébré sa rentrée le vendredi 12 décembre 2025, marquant le lancement officiel de l’Année Académique 2025-2026. La cérémonie, présidée par le Recteur Pr. Boubakari Oumarou au campus principal de Djoumassi, a été une occasion pour présenter les grandes orientations de l’année à venir et d'accueillir de nouveaux enseignants.


Cameroun - Université de Garoua : Lancement de l'année académique sous le signe de l'Intelligence Artificielle


 

Dans son discours, le Recteur a souligné la transformation profonde de l’enseignement supérieur, en mettant l’accent sur l’influence croissante de l’intelligence artificielle. Il a décrit l’année 2025-2026 comme cruciale pour l’Université de Garoua, qui s’engage à adapter ses méthodes pédagogiques, à renforcer ses infrastructures technologiques et à promouvoir des approches d’apprentissage innovantes. L’établissement vise à devenir un creuset du savoir et de l’intelligence artificielle au sein de la région.



 

La cérémonie a également été l'occasion de célébrer les succès académiques, notamment le sacre du Pr. Cézard Timbi, qui a réussi l'agrégation au concours du CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur). Ce moment a renforcé le sentiment de fierté au sein de la communauté universitaire.



 

Le Pr. Ari Ado Adamou a dispensé une leçon inaugurale inspirante, encourageant étudiants et enseignants à saisir les opportunités offertes par l’intelligence artificielle. Il a plaidé pour un avenir académique où l’humain et la technologie coévoluent, invitant tous les membres de l’Université de Garoua à devenir des pionniers dans ce domaine.





Cette rentrée a été marquée par l’arrivée de nouveaux enseignants, dont Dr. Fanta Dada Petel, récemment recrutée. Issue de la communauté Mbororo, qui fait face à des défis en matière de scolarisation et d’insertion sociale, elle a exprimé sa profonde gratitude d’être reconnue et intégrée dans cette institution. Dr. Petel espère devenir un modèle d’inspiration pour les jeunes filles de sa communauté et a lancé un appel au gouvernement pour l’insertion des Mbororo, qui se sentent souvent délaissés.






 

Cameroun - Université de Garoua : Lancement de l'année académique sous le signe de l'Intelligence Artificielle



Cette rentrée à l’Université de Garoua symbolise non seulement un nouveau départ académique mais aussi une ambition de transformation par l’innovation et l’inclusion. Le dévouement de l’équipe universitaire, allié à l’arrivée de nouveaux talents, promet une année riche en opportunités pour les étudiants. Alors que l’université se positionne comme un acteur clé dans le développement de compétences numériques, l’engagement envers l’égalité et l’inclusion reste au cœur de ses préoccupations.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/12/2025

Tchad : nomination du directeur général de l’ITRAD

Tchad : nomination du directeur général de l’ITRAD

Tchad : U-Reporter Moussoro, acteur clé de la campagne de vaccination contre la polio et la rougeole Tchad : U-Reporter Moussoro, acteur clé de la campagne de vaccination contre la polio et la rougeole 12/12/2025

Populaires

Tchad : l’ambassadeur de l’Inde fait ses adieux

11/12/2025

Tchad : lancement officiel des travaux de trois dalots sur l’axe Am-Timan – Khach-Khacha

11/12/2025

Tchad : la fédération tchadienne de Frisbee Ultimate organise son assemblée générale constitutive

11/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/12/2025 - Achta Mahamat

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables 10/12/2025 - Henok Teferra Shawl, directeur général de Boeing pour l’Afrique

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter