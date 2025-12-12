Cameroun - Université de Garoua : Lancement de l'année académique sous le signe de l'Intelligence Artificielle

Dans son discours, le Recteur a souligné la transformation profonde de l’enseignement supérieur, en mettant l’accent sur l’influence croissante de l’intelligence artificielle. Il a décrit l’année 2025-2026 comme cruciale pour l’Université de Garoua, qui s’engage à adapter ses méthodes pédagogiques, à renforcer ses infrastructures technologiques et à promouvoir des approches d’apprentissage innovantes. L’établissement vise à devenir un creuset du savoir et de l’intelligence artificielle au sein de la région.
La cérémonie a également été l'occasion de célébrer les succès académiques, notamment le sacre du Pr. Cézard Timbi, qui a réussi l'agrégation au concours du CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur). Ce moment a renforcé le sentiment de fierté au sein de la communauté universitaire.
Le Pr. Ari Ado Adamou a dispensé une leçon inaugurale inspirante, encourageant étudiants et enseignants à saisir les opportunités offertes par l’intelligence artificielle. Il a plaidé pour un avenir académique où l’humain et la technologie coévoluent, invitant tous les membres de l’Université de Garoua à devenir des pionniers dans ce domaine.
Cette rentrée a été marquée par l’arrivée de nouveaux enseignants, dont Dr. Fanta Dada Petel, récemment recrutée. Issue de la communauté Mbororo, qui fait face à des défis en matière de scolarisation et d’insertion sociale, elle a exprimé sa profonde gratitude d’être reconnue et intégrée dans cette institution. Dr. Petel espère devenir un modèle d’inspiration pour les jeunes filles de sa communauté et a lancé un appel au gouvernement pour l’insertion des Mbororo, qui se sentent souvent délaissés.
Cette rentrée à l’Université de Garoua symbolise non seulement un nouveau départ académique mais aussi une ambition de transformation par l’innovation et l’inclusion. Le dévouement de l’équipe universitaire, allié à l’arrivée de nouveaux talents, promet une année riche en opportunités pour les étudiants. Alors que l’université se positionne comme un acteur clé dans le développement de compétences numériques, l’engagement envers l’égalité et l’inclusion reste au cœur de ses préoccupations.