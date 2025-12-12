Cameroun - Université de Garoua : Lancement de l'année académique sous le signe de l'Intelligence Artificielle





Cette rentrée a été marquée par l’arrivée de nouveaux enseignants, dont Dr. Fanta Dada Petel, récemment recrutée. Issue de la communauté Mbororo, qui fait face à des défis en matière de scolarisation et d’insertion sociale, elle a exprimé sa profonde gratitude d’être reconnue et intégrée dans cette institution. Dr. Petel espère devenir un modèle d’inspiration pour les jeunes filles de sa communauté et a lancé un appel au gouvernement pour l’insertion des Mbororo, qui se sentent souvent délaissés.













