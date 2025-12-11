Tchad : U-Reporter Moussoro, acteur clé de la campagne de vaccination contre la polio et la rougeole

Les membres de U-Reporter Moussoro ont brillamment participé à la campagne nationale de vaccination contre la polio et la rougeole, couplée à la supplémentation en vitamine A et albendazole, tout au long de cette mobilisation intensive, du 05 au 11 décembre 2025.



Témoignage du coordinateur

Lors d'une rencontre exclusive, Ali Mahamat Ahmat, coordinateur de U-Report Moussoro, a partagé les réalités du terrain.



« Nous avons contribué de manière entièrement volontaire. C'est notre pierre à l'édifice pour le bien de notre communauté. La santé n'a ni limites, ni prix », a-t-il déclaré. Il a souligné leur collaboration étroite avec les délégations provinciales de la Santé, de l'Environnement et de l'Éducation.



Actions et engagements

U-Reporter Moussoro organise régulièrement des activités de sensibilisation, telles que des causeries-débats, conférences-débats et causeries éducatives, notamment sur la santé de la reproduction, et d'autres thématiques essentielles.

Le groupe reste ouvert à tous les jeunes, sans aucune distinction, les invitant à rejoindre leur communauté dynamique pour un impact collectif.