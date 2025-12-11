Alwihda Info
TCHAD

Tchad : « Tchad Connexion 2030 », les partenaires internationaux saluent le leadership du ministre des Finances


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Décembre 2025



Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, a eu un échange de haut niveau avec les partenaires techniques et financiers du Tchad, au bureau commun du Système des Nations Unies à N’Djamena.

À cette occasion, l’ensemble des partenaires présents, notamment les ambassadeurs de France, d’Afrique du Sud, d’Espagne, des Pays-Bas et d’Allemagne, la délégation de l’Union européenne, les représentants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international (FMI), de l’Agence française de développement (AFD), de la SFI, de la BDEAC, ainsi que les responsables des agences du Système des Nations Unies (PNUD, PAM, UNFPA, ONU Santé, ONUSIDA, UNHCR, OIM) et de la Coopération suisse, ont félicité à l’unanimité le Ministre d’État pour la réussite du Plan National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 ».

Les partenaires ont salué la vision stratégique, la qualité de la coordination gouvernementale et le leadership affirmé ayant permis une adhésion collective autour du PND, désormais considéré comme le cadre de référence unique de l’action publique et de l’appui des partenaires au développement.

Cet échange a réaffirmé la convergence des engagements en faveur d’une mise en œuvre efficace du PND, axée sur l’impact, la redevabilité et des résultats concrets au bénéfice des populations tchadiennes.




