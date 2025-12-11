Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : le président de la République visite la clinique Sant 'Egidio à Bangui


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 11 Décembre 2025



Le président de la République, Pr Faustin Archange Touadéra a visité tôt ce matin du mercredi 10 décembre 2025, la clinique médicale Dream encore appelée Hôpital Sant 'Egidio de Bangui, située en face de l'Assemblée nationale.

Installée depuis 2019, la Clinique Dream est devenue aujourd'hui un Centre hospitalier de référence pour la prévention, le diagnostic, et le traitement de nombreuses pathologies : VIH adulte et pédiatrique, épilepsie, hypertension artérielle, diabète de type1et 2, asthme, maladie rénale chronique et autres services de CPN et de PEV.

Ce centre assure aussi la consultation prénatale et la vaccination des femmes enceintes et des enfants.

Cette visite permet aux responsables en charge de l'administration de cette clinique, de présenter au président de la République le travail qui s'y effectue dont le nombre des patients traités qui s'élève à plus de 13.000 et plus de 7.000 grossesses suivies. La clinique offre la gratuité de soins et de médicaments à tous les patients admis dans le Centre.

Le président de la République a aussi visité les laboratoires spécifiques à toutes les pathologies. Il a salué les efforts de la Communauté Sant Egidio dans le cadre d'appui à la santé de la population mais aussi à la consolidation de la paix à travers le dialogue entre les groupes armés et le gouvernement.



