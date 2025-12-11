Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Le Tchad et le Nigeria s'engagent pour un Corridor transfrontalier moderne et un pont sur le Lac Tchad


Alwihda Info | Par - 11 Décembre 2025


Dans le cadre du programme quinquennal tchadien visant à connecter le pays à la sous-région, le Ministre des Infrastructures du Désenclavement et de l'Entretien Routier du Tchad, M. Amir Idriss Kourda, a effectué une visite officielle à Abuja pour des discussions stratégiques avec son homologue nigérian, l'Honorable Ministre des Travaux Publics, S.E.M. Neweze David Umahi, CON.


Le Tchad et le Nigeria s'engagent pour un Corridor transfrontalier moderne et un pont sur le Lac Tchad


 

La rencontre, qualifiée de « hautement fructueuse », visait à concrétiser un projet d'infrastructure majeur.
 

Un Corridor Stratégique Tchad-Nigeria

 

Au cœur des échanges figurait le développement d'un nouveau corridor de transport moderne entre les deux pays, notamment par la construction d’un pont reliant le Tchad au Nigeria à travers le Lac Tchad.

 

Le Ministre Kourda a souligné le potentiel transformateur de cette infrastructure, qui doit :

  • Stimuler la connectivité régionale.

  • Servir de connexion à trois corridors continentaux majeurs :

    • Le Corridor Ouest (CEDEAO).

    • Le Corridor Transsaharien (Algérie-Niger).

    • Le Corridor Nord (Tchad-Libye-Égypte).

  • Dynamiser les échanges économiques, renforcer la cohésion sociale et intensifier la coopération politique et diplomatique.



Le Ministre tchadien a également plaidé pour l’instauration d’une liaison aérienne directe entre le Tchad et le Nigeria et a insisté sur la nécessité de tenir des réunions techniques régulières pour harmoniser les modalités de mise en œuvre.



Engagement du Nigeria et Prochaines Étapes

 

L’Honorable Ministre des Travaux Publics du Nigeria, S.E.M. Neweze David Umahi, a salué la vision stratégique du Tchad et a réaffirmé l'engagement de son pays à activer et renforcer les partenariats. Il a rappelé que le Tchad est un acteur clé et un partenaire de confiance pour le Nigeria, particulièrement dans les domaines de la sécurité et de l'économie.

 

« Ce projet est essentiel au développement du Nigeria et du Tchad. En tant que Ministère des Travaux Publics, nous sommes prêts à jouer pleinement notre rôle dès que nous aurons le feu vert de M. le Président, » a déclaré S.E.M. Umahi.



Le Ministre nigérian a suggéré l’envoi d’une communication officielle à travers la Présidence de la République du Tchad pour formaliser les modalités de collaboration souhaitées.

 


 Une Approche Intégrée et Durable

 

Le projet pourrait intégrer le développement des infrastructures portuaires, ferroviaires, fluviales et lacustres.

 

M. Kourda a également insisté sur la nécessité d'actions conjointes pour la préservation durable de l’écosystème du Lac Tchad, soulignant une approche de développement qui se veut à la fois économique et environnementale.

 

Les deux parties ont exprimé leur détermination à œuvrer sans relâche pour la concrétisation rapide de ce projet stratégique.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/12/2025

Tchad : lancement du Projet SURAGGWA pour renforcer la résilience climatique dans la Grande Muraille Verte

Tchad : lancement du Projet SURAGGWA pour renforcer la résilience climatique dans la Grande Muraille Verte

Tchad : transparence budgétaire, la loi autorise la publication des documents financiers Tchad : transparence budgétaire, la loi autorise la publication des documents financiers 10/12/2025

Populaires

Tchad : place mortuaire, quand les jeunes filles redéfinissent la vie sociale à N’Djamena

10/12/2025

Afrique : porter ses volumes d'affacturage à 240 milliards d'euros pour soutenir la transformation (Afreximbank)

10/12/2025

Tchad : musique, ce remède invisible qui soigne l’âme et le corps

10/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 06/12/2025 - Barra Lutter

Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle

Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale 04/12/2025 - AEC

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter