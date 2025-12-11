Le Tchad et le Nigeria s'engagent pour un Corridor transfrontalier moderne et un pont sur le Lac Tchad

La rencontre, qualifiée de « hautement fructueuse », visait à concrétiser un projet d'infrastructure majeur.





Un Corridor Stratégique Tchad-Nigeria

Au cœur des échanges figurait le développement d'un nouveau corridor de transport moderne entre les deux pays, notamment par la construction d’un pont reliant le Tchad au Nigeria à travers le Lac Tchad.







Le Ministre Kourda a souligné le potentiel transformateur de cette infrastructure, qui doit :



Stimuler la connectivité régionale.

Servir de connexion à trois corridors continentaux majeurs :

Le Corridor Ouest (CEDEAO). Le Corridor Transsaharien (Algérie-Niger). Le Corridor Nord (Tchad-Libye-Égypte).

Dynamiser les échanges économiques, renforcer la cohésion sociale et intensifier la coopération politique et diplomatique.





Le Ministre tchadien a également plaidé pour l’instauration d’une liaison aérienne directe entre le Tchad et le Nigeria et a insisté sur la nécessité de tenir des réunions techniques régulières pour harmoniser les modalités de mise en œuvre.







Engagement du Nigeria et Prochaines Étapes

L’Honorable Ministre des Travaux Publics du Nigeria, S.E.M. Neweze David Umahi, a salué la vision stratégique du Tchad et a réaffirmé l'engagement de son pays à activer et renforcer les partenariats. Il a rappelé que le Tchad est un acteur clé et un partenaire de confiance pour le Nigeria, particulièrement dans les domaines de la sécurité et de l'économie.







« Ce projet est essentiel au développement du Nigeria et du Tchad. En tant que Ministère des Travaux Publics, nous sommes prêts à jouer pleinement notre rôle dès que nous aurons le feu vert de M. le Président, » a déclaré S.E.M. Umahi.







Le Ministre nigérian a suggéré l’envoi d’une communication officielle à travers la Présidence de la République du Tchad pour formaliser les modalités de collaboration souhaitées.









Une Approche Intégrée et Durable

Le projet pourrait intégrer le développement des infrastructures portuaires, ferroviaires, fluviales et lacustres.







M. Kourda a également insisté sur la nécessité d'actions conjointes pour la préservation durable de l’écosystème du Lac Tchad, soulignant une approche de développement qui se veut à la fois économique et environnementale.







Les deux parties ont exprimé leur détermination à œuvrer sans relâche pour la concrétisation rapide de ce projet stratégique.

