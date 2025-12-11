Burkina : le Royaume du Maroc réitère son engagement aux côtés du Burkina Faso

Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l’État a reçu en audience mercredi dernier, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



Présent à Ouagadougou dans le cadre de la 5e session de la commission mixte de coopération entre le Royaume du Maroc et le Burkina Faso, le chef de la diplomatie marocaine a transmis au président du Faso « les salutations de son frère, Sa Majesté le Roi Mohamed VI ».



Le ministre Bourita a rappelé au chef de l’État, l'engagement de son pays aux côtés du Burkina Faso dans son action de stabilisation et de développement. « J'ai transmis aussi à Son Excellence la volonté de Sa Majesté le Roi d'accompagner la vision de Son Excellence le président pour garantir la sécurité et le développement de ce peuple frère », indique l’hôte du président du Faso.



Le ministre marocain chargé des Affaires étrangères a aussi échangé avec le capitaine Ibrahim Traoré sur les opportunités de coopération sectorielle entre les deux pays dans le cadre des relations profondes portées par la vision des deux chefs d'État, mais aussi ancrées dans l'histoire à travers les liens de fraternité et de solidarité entre les deux peuples frères ».