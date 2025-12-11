









AFRIQUE Tchad : 2ème atelier national sur les pratiques anormales sur les corridors de l'Afrique centrale

Alwihda Info | Par Nguessita William - 11 Décembre 2025





Le deuxième atelier national de présentation des résultats de l'Observatoire régional des pratiques anormales sur les principaux corridors de l'Afrique Centrale (OPA-AC), s'est tenu ce 10 décembre 2025 à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena.



Il a été présidé l'inspecteur général du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, représentant la ministre de tutelle. En effet, le Programme régional de facilitation des transports et du transit, adopté en 2006 par les États membres de la CEMAC et financé par l'Union européenne, dans le cadre du 11ème Fonds européen de développement, vise à améliorer la gouvernance et la fluidité des infrastructures routières.



Une composante essentielle de ce programme est le mécanisme Observatoire des Pratiques Anormales sur les Corridors, chargé de collecter, analyser et publier les informations relatives aux pratiques irrégulières constatées sur les axes routiers inter-Etats.



Dans son allocution, Dr Ignace Kamga Tchwaket, représentant le directeur général de l'ISSEA (Institut Sous-régional de Statistique et d'Economie Appliquée), a présenté le contexte et les objectifs de cet atelier qui selon lui, vise à présenter les activités et résultats de l'OPA-AC, un instrument créé par la CEMAC pour surveiller et analyser les échanges transfrontaliers.



Il a pour but de faciliter les échanges commerciaux en Afrique centrale, où le taux d'échanges intracommunautaires est très faible (3%). Il a également rappelé le rôle de l'ISSEA comme étant l'institut responsable de la collecte, de l'analyse et de la publication trimestrielle des données sur les « pratiques anormales » (obstacles non tarifaires, entraves aux corridors) depuis 2020. Ses missions incluent la formation, la recherche et la production de données statistiques fiables.



Principaux constats et actions

-Les études identifient des contraintes majeures : procédures de dédouanement complexes au Port de Douala, difficultés aux postes de contrôle frontaliers, et différences entre les pays. -La méthodologie repose sur l'observation directe pour éviter les biais.

-La gouvernance des corridors est régie par des conventions bilatérales (Cameroun/RCA, Cameroun/Tchad).

-Le Tchad a levé les barrières non conventionnelles sur son territoire fin 2022.



Dr Ignace Kamga Tchwaket a conclu son allocution en remerciant l’Union européenne pour son soutien financier et technique, les États membres de la CEMAC, ainsi que les équipes techniques impliquées pour leur travail.



En procédant au discours de lancement officiel de cet atelier, l'inspecteur général du ministère des Transports, de l’Aviation civile, et de la Météorologie nationale, Akouya Tchalet, représentant Mme la ministre Fatima Goukouni Weddeye, a souligné l’importance vitale de ces axes pour l’économie régionale. Il a averti que les entraves à leur bon fonctionnement, contrôles abusifs, lenteurs administratives, corruption, entraînent une contraction des échanges, une hausse des coûts logistiques, et fragilisent la souveraineté économique des États.



Face à ces défis, l’Observatoire des Pratiques Anormales se présente comme un instrument essentiel. Ses études sur les corridors Douala-Bangui, Douala-N’Djamena et Yaoundé-Libreville, ont déjà permis d’identifier des points critiques et d’inspirer des réformes concrètes, telles que la création de la Brigade Mixte CEMAC, et l’amélioration de la transparence aux points de contrôle.



Le gouvernement tchadien, sous l’impulsion du président Mahamat Idriss Deby Itno, accorde une priorité absolue à cette question. Depuis septembre 2021, des instructions ont été données pour démanteler toutes les barrières illégales à l’intérieur du pays, ne conservant que les postes de frontière légitimes. L’atelier, qui s’inscrit dans le cadre d’une coopération soutenue par l’Union européenne (9e et 10e FED) et divers programmes d’appui, a pour mission de formuler des recommandations ambitieuses pour l’avenir logistique de la sous-région.



La cérémonie s’est conclue par un vibrant appel à renforcer la coopération CEMAC-Union européenne et un hommage à la République du Tchad, marquant le début de travaux techniques déterminants pour l’intégration économique de l’Afrique centrale.





